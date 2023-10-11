Кипр — Норвегия. Эрлинг Холанд беспощаден

У звёзды «Манчестер Сити» тают шансы на участие в финальной стадии чемпионата Европы. Ему не до жалости к слабым.

12 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Кипр — Норвегия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 1.21. Шансы киприотов оцениваются в 14.75. На ничью дают коэффициент 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Кипр — Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют норвежцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол киприотов доступен с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.39.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Кипр — Норвегия (12.10.2023)

В матче квалификации на Евро-2024 Кипр 12 октября на домашнем стадионе «АЕК-Арена» примет Норвегию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. Всё меньше матчей остаётся провести командам в отборочном турнире, поэтому любая ошибка может обнулить шансы Эрлинга Холанда в борьбе за прямую путёвку на чемпионат Европы.

К важной встрече лидер норвежцев должен восстановить хладнокровие. Дело в том, что в минувшем туре АПЛ «Ман Сити» уступил «Арсеналу» (0:1), а нападающий провёл игру слабо при показателе 0,00 xG. После финального свистка Холанд дал волю эмоциям и вступил в конфликт с тренерским штабом «канониров».

Весьма вероятно, что наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен сумеет направить энергию нападающего в правильное русло и Холанд продемонстрирует на поле качества, которые так нужны «свёрлам». Эрлинг сказал в интервью, что во время матча превращается в зомби, поскольку не обращает внимания на внешние факторы и только ищет момент забить гол.

После пяти встреч у норвежцев в активе семь очков. На выезде они выступают слабо: проиграли Испании (0:3) и завершили вничью встречу с Грузией (1:1). Столе Сольбаккен рассчитывает на полную концентрацию игроков. По его мнению недооценивать Кипр крайне опасно.

Доставит неприятности обороне киприотов игрок «свёрл» Мартин Эдегор. Лидер «Арсенала» в отличной форме и забил три мяча в этом сезоне АПЛ. Кроме того, он стал автором гола в ворота Грузии в минувшей встрече отбора Евро-2024, в которой Норвегия победила со счётом 2:1.

Кипр уже ни на что не претендует, поскольку нереально получить путёвку на чемпионат Европы, проиграв в квалификации пять матчей подряд с общим счётом 2:17. Подопечные грузинского специалиста Темури Кецбая даже на домашней арене не порадовали болельщиков — уступили Грузии (1:2) и Шотландии (0:3).

В минувшем матче киприоты проиграли Испании (0:6). Им не удалось держать плотную оборону и «Красная фурия» с лёгкостью создавала опасные моменты. Кецбая должен внести изменения в линию защиты, чтобы не повторить грубые ошибки.

«Свёрлам» необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход на ЧЕ-2024. Оборона у Кипра продемонстрировала свою полную некомпетентность в матче с испанцами и вряд ли сумеет сдержать Холанда. Рекомендуем обратить внимание на победу Норвегии с форой (-2) за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года

Наверняка Эрлинг Холанд и его партнёры по сборной рассчитывают выиграть, ведь на кону путёвка на Евро-2024. В свою очередь, киприоты получили слишком сильный удар от «Красной фурии» и могли потерять уверенность в собственных силах. Кроме того, у них нет никакой турнирной мотивации, в отличие от «свёрл». Весьма вероятно, что Норвегия одержит победу с преимуществом в два или три мяча.

Ставка: победа Норвегии с форой (-2) за 2.06.