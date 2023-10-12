Россия — Камерун: Карпин и Сонг забудут про оборону

12 октября состоится товарищеский матч Россия — Камерун. Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.12. В случае если победит сборная Камеруна, сыграет коэффициент 3.70. На ничью можно сделать ставку за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Камерун 12 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Россия — Камерун не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет в его размере до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Камерун (12.10.2023)

Наконец-то снова сможем наблюдать за игрой сборной России по футболу. Матч товарищеский, но домашний, да и с командами такого калибра команда Валерия Карпина не играла давно. Был матч со сборной Катара, но Камерун явно выше классом. Если в прошлые окна сборных мы говорили о недостатке мотивации у футболистов, то сейчас она явно должна быть на уровне. Футболисты у африканской команды классные, выступают за топ-клубы. На уровне сборных у них получается не всегда, но это, скорее, вопрос дисциплины.

Для этого матча Валерий Карпин собрал сильнейших футболистов. Не будет разве что Арсена Захаряна, который проходит сложный период адаптации в Испании, да Александра Головина из «Монако». Полузащитник прилетел в расположение сборной с небольшим повреждением, рисковать им никто не будет. Матч всё-таки товарищеский, хоть и важный. Зато мы должны увидеть на поле Далера Кузяева, который быстро стал железобетонным игроком основы в «Гавре», и Алексея Миранчука. В «Аталанте» заиграть пока не получается, но сборной России он точно нужен. Вообще от этого матча ждём минимального количества экспериментов, на поле должен выйти прообраз сборной России, как если бы нашу команду допустили до официальных матчей.

Что до камерунцев, то Ригобер Сонг привёз в Москву сильнейший состав во главе с голкипером «МЮ» Андре Онана. Да, на ЧМ-2022 голкипер и тренер поругались, после чего Онана покинул расположение сборной, но затем они помирились. В последних играх за «МЮ» вратарь откровенно чудил, но он остаётся одним из сильнейших вратарей мира. Не будет в составе Эрика Шупо-Мотинга и Андре Замбо Ангисса, но с политикой это не связано, камерунские звёзды получили травмы. Из знакомых российским болельщикам лиц выделяются полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё и Гаэль Ондуа, который мог бы выступать и за нашу сборную. Ну а капитан команды — многоопытный Венсан Абубакар, который запомнился своими голами на ЧМ-2022. Кстати, напомним, на первенстве планеты Камерун обыграл Бразилию, пусть латиноамериканцам этот матч и не был особенно нужен.

Сборная России сейчас не в лучшем состоянии, но домашние трибуны и серьёзный соперник должны добавить мотивации. И всё-таки оставить свои ворота в неприкосновенности будет сложной задачей. В то же время камерунцы не слишком дисциплинированная команда, моменты у их ворот точно должны быть. Да и Андре Онана нет-нет, да «привозит». Рекомендуем проверить ставку на то, что обе команды забьют. Поставить на такой исход можно за 2.06 по линии Winline. Ждём яркий футбол и голы!

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Ставка: обе забьют за 2.06.

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