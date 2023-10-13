Экспресс на футбол с коэффициентом 53.8: Тедеско сильнее Рангника

13 октября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 53.8 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч Португалия — Словакия

Матч между Португалией и Словакией, безусловно, вызывает большой интерес у любителей футбола. И не только из-за того, что это игра в рамках квалификации ЧЕ-2024. Обе команды обладают сильными составами и серьезными амбициями.

Португалия в последних матчах демонстрирует впечатляющую форму и имеет победную серию. Команда очень мощна, у неё есть игроки уровня Криштиану Роналду.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В предыдущем матче со Словакией португальцы одержали победу со счётом 1:0. Словаки, несмотря на это поражение, также показывают неплохие результаты. Однако они уступают в классе своим будущим соперникам.

Стоит отметить, что букмекеры на стороне Португалии. Коэффициенты на победу этой команды варьируются от 1.13 до 1.25, в то время как на Словакию дают от 14.00.

Учитывая все факторы, включая текущую форму команд, их последние результаты, а также мнение букмекеров, можно предположить, что Португалия станет победителем в предстоящем матче. Ожидаемый счёт — 2:0 в её пользу за 6.00.

В любом случае нас ожидает интересная борьба, за которой стоит понаблюдать. Пусть сильнейший выиграет!

Прогноз на матч Нидерланды — Франция

Матч между двумя футбольными гигантами — Нидерландами и Францией, безусловно, обещает быть интересным. Обе команды показали крепкую форму в последних матчах, и, хотя французы имеют небольшое преимущество в коэффициентах букмекеров, предположить итоговый исход этой встречи достаточно сложно.

Нидерланды выиграли три из своих последних пяти матчей, однако их поражения были от достойных соперников — Италии и Хорватии. Франция, с другой стороны, показала более стабильные результаты, выиграв четыре из своих последних пяти игр.

Если говорить об очных встречах этих команд, то здесь французы имеют явное преимущество, выиграв четыре из пяти предыдущих матчей. При этом последняя игра в марте этого года закончилась убедительной победой «трёхцветных» со счётом 4:0, что может негативно сказаться на моральном состоянии «оранжевых» перед предстоящей игрой.

С учётом всех этих факторов я бы предположил, что Франция имеет больше шансов на победу в этом матче. Однако Нидерланды известны своей способностью удивлять, и, учитывая, что они будут играть на родном поле, у них есть все шансы сорвать победу гостей.

Поэтому я предполагаю, что матч закончится вничью за 3.45. Это позволит обеим командам сохранить свои шансы на выход в финальную часть Евро.

Прогноз на матч Австрия — Бельгия

Австрия и Бельгия выступают в квалификации ЧЕ-2024 и демонстрируют отличную форму. В последних встречах обе команды показывали грамотную игру и забивали много голов.

Австрия одержала победу над Швецией со счётом 3:1 в отборе к Евро-2024 и сыграла вничью с Молдавией (1:1) в товарищеском матче. Бельгия крупно обыграла Эстонию (5:0) и одолела Азербайджан (1:0) на выезде. Отметим, что в последней очной встрече этих команд была зафиксирована ничья — 1:1.

Рассмотрим и коэффициенты букмекеров. В основном букмекеры считают фаворитом матча Бельгию. Например, коэффициент на победу бельгийцев в букмекерской конторе Pari составляет 2.55, в то время как на победу австрийцев — 2.90. Однако стоит учесть и возможность ничьей, коэффициент на которую в той же конторе составляет 3.35.

Учитывая представленные данные, а также текущую форму команд, можно предположить, что матч будет непростым для обеих команд. Однако Бельгия, показывающая более стабильные результаты, имеет чуть бóльшие шансы одержать победу. Коэффициент 2.60.

Экспресс на матчи 13 октября

Ставка 1: победа Португалии в матче со Словакией с точным счётом 2:0 за 6.00.

Ставка 2: ничья в матче Нидерланды – Франция за 3.45.

Ставка 3: победа Бельгии в матче с Австрией за 2.60.

Общий коэффициент: 6.0 Х 3.45 Х 2.60 = 53.8.