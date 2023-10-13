«Торпедо» — «Спартак». Ларионов и Жамнов дадут зрелище

14 октября состоится матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.20. Шансы москвичей оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Спартак» 14 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Торпедо» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. На победу нижегородцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.68. Ставки на победу в матче москвичей идут за 2.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» (14.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2023, суббота. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока футбольные команды решают свои задачи в квалификации на Евро-2024, не будем забывать о регулярном сезоне КХЛ, который в полном разгаре. 14 октября 2023 года на арене «Нагорный» пройдёт встреча между «Торпедо» и «Спартаком». Начало игры запланировано на 13:00 мск. Клубы являются соседями по турнирной таблице, поэтому их матч носит принципиальный характер.

Автозаводцы располагаются на второй строчке Западной конференции. Они провели 17 матчей, набрав в них 25 очков. За это время нижегородцы выиграли 12 встреч. Примечательно, что 11 побед были добыты в основное время. Подопечные Ларионова стараются играть в агрессивный футбол. Они забросили 56 шайб – больше только у «Спартака».

«Торпедо» отлично выступает при своих болельщиках, выиграв шесть из восьми матчей. Два поражения пришлись как раз на последние две домашние игры. В них нижегородцы уступили «Сочи» (2:5) и «Авангарду» (0:1). Болельщики заскучали по победам, и пора бы автозаводцам их порадовать.

В последней встрече подопечные Ларионова обыграли «Северсталь» со счётом 4:3. Причём к 31-й минуте команда проигрывала – 1:3, но смогла собраться и вышла вперёд. Наставник отметил, что после второго периода сказал своим подопечным, что игра выглядит бесхарактерной. Не получилось цепляться за шайбу, не было той привычной агрессивной атаки. Видимо, эти слова зарядили хоккеистов, и они вышли на лёд уже совсем в другом настроении.

Согласился с этим и Деннис Ян. По словам нападающего, ставшего автором дубля в той встрече, перед третьим периодом вся команда перенастроилась. Он также отмёл тот факт, что это было везение. По словам форварда, все хоккеисты постарались. Встреча действительно получилась интересной, обоюдоострой, как любит зритель.

Такой же приятный глазу хоккей демонстрирует «Спартак» под руководством Алексея Жамнова. Именно здесь играет самая результативная тройка нападающих в КХЛ. Голдобин, Порядин и Морозов на троих уже набрали 70 очков по системе «гол+пас» (27+43). Красно-белые пристроились сразу за «Торпедо» — на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. В их активе 24 очка – на одно меньше, чем у нижегородцев.

Зато в результативности «Спартаку» нет равных в лиге – 66 заброшенных шайб. Всё бы хорошо, но ведь и пропускают красно-белые прилично много – 54 гола. Николай Голдобин и Павел Порядин возглавляют список лучших бомбардиров. Морозов занимает четвёртую строчку. Последние пять матчей подопечных Жамнова заканчивались тоталом больше 5.5 шайбы.

Команда из Москвы в отличной форме. Она выиграла четыре последние встречи. За этот отрезок «Спартак» победил в матче с «Сибирью» (5:2), «Куньлунем» (4:2), «Витязем» (5:1) и московском дерби с ЦСКА (5:3). Последняя игра была наиболее важной. В третьем периоде армейцы поддавили и забросили две шайбы, почти вырвав ничью. Жамнов рассказал, что в этот момент взяли 30-секундный перерыв, чтобы успокоить хоккеистов. И это удалось!

Легендарный в прошлом капитан «Спартака» Борис Майоров не остался в стороне и высказался о победе. По словам двукратного олимпийского чемпиона, это был лучший матч красно-белых в этом сезоне. И тут действительно не поспоришь, ведь обыграть удалось действующего обладателя Кубка Гагарина, который пять лет подряд играет в финалах турнира.

О предстоящей встрече с «Торпедо» Алексей Жамнов высказался с юмором. Тренер отметил, что есть два дня и команда будет готовиться. Он также добавил, посмеявшись, что игра должна получиться яркой и интересной для болельщиков. Когда встречаются две такие результативные команды, по-другому и не бывает. Встреча должна получиться обоюдоострой, и мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.98.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Спартак» 14 октября 2023 года

Игорь Ларионов предпочитает атакующий хоккей, ему нравится делать шоу для болельщиков, чтобы они хотели приходить ещё. По правде говоря, это у него получается. Команда играет очень результативно, особенно порадовала в последней встрече с «Северсталью» (4:3). Такую же игру показывают подопечные Алексея Жамнова. Под руководством опытного тренера находится самая результативная тройка нападающих в КХЛ. В каждом последнем матче красно-белых забрасывалось не менее шести шайб. Думается, в этот раз будет так же.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.98.