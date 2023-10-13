Украина — Северная Македония. На кону стоит Евро-2024

В случае поражения одной из команд фактически борьба за вторую строчку для неё может закончиться.

14 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Северная Македония. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех македонцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Украина — Северная Македония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.18. Гол македонцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Северная Македония (14.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 14 октября запланировано семь встреч 7-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия) померяются силами Украина и Северная Македония. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Жёлто-синие начали квалификацию ЧЕ-2024 под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера специалиста — Руслана Ротаня. Во встрече 1-го тура отборочного турнира они без шансов уступили Англии (0:2). За 90 минут команда не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

Назначение Сергея Реброва пошло жёлто-синим на пользу. Они одержали волевую победу в игре 2-го тура с Северной Македонией (3:2). К 60-й минуте соперник вёл — 2:0. Украинцы проявили характер и перехватили инициативу. Правда, победный гол они забили за счёт численного преимущества. Красную карточку получил ведущий защитник македонцев Висар Муслиу.

Тем не менее за счёт волевой победы сборная Украины обрела уверенность в своих силах. После этого она выиграла у Мальты (1:0), сенсационно отняла очки у лидирующей Англии (1:1) и навязала борьбу мотивированной Италии (1:2). Всё бы ничего, но Реброву осложняют жизнь сразу несколько проблем.

Во-первых, дисциплинарный комитет оштрафовал жёлто-синих за поведение фанатов в матчах с Англией и Италией. В грядущей встрече их ассоциации придётся частично закрыть стадион. Во-вторых, крайне редко забивает один из лидеров сборной Украины — Михаил Мудрик. За более чем 1000 минут в составе «Челси» во всех турнирах он записал на свой счёт всего лишь один гол.

Благо для жёлто-синих сборная Северной Македонии пребывает в плохом тонусе. В пяти матчах отборочного турнира она победила только Мальту (2:1 и 2:0). Вничью подопечные Благойя Милевски сыграли с Италией (1:1). Помимо Украины, они с крупным счётом уступили Англии (0:7).

У итальянцев удалось отнять очки только за счёт преимущества домашнего стадиона. Лучано Спаллетти в послематчевом интервью раскритиковал качество поля. Он подчеркнул, что на таком газоне невозможно отдать точный пас. «Красные рыси» уже привыкли к таким условиям, поэтому чувствовали себя более комфортно, чем соперник.

В этих пяти встречах Северная Македония забила семь мячей, пять из которых на домашнем стадионе. Пропустили «красные львы» 12 голов. Ладно семь были забиты в матче с мощной Англией, но ещё четыре в играх с Украиной и Мальтой свидетельствуют о том, что в обороне у них проходной двор.

Относительно недавно Лучано Спаллетти сравнил сборные Украины и Северной Македонии. Он поделился мнением, что жёлто-синие — более организованная команда, чем «красные рыси». Тренер подчеркнул, что они имеют чёткое представление о том, на каких позициях следует владеть мячом.

Поставить на победу украинцев и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Три из четырёх последних очных встреч ознаменовались данным исходом. В другой жёлто-синие тоже выиграли, но с минимальным перевесом — 1:0.

На данный момент у Украины и Северной Македонии примерно одинаковые шансы выйти в финальный раунд Евро-2024. Они располагаются на третьем и четвёртом местах в турнирной таблице. Каждая набрала по семь очков. У идущей на втором месте Италии столько же, но у неё имеется матч в запасе. Текущий тур во многом станет определяющим.

Несмотря на имеющиеся проблемы, украинцы смотрятся предпочтительнее «красных рысей». Если уж жёлто-синим удалось одержать победу на выезде, то в качестве номинальных хозяев они тем более должны обыграть македонцев и увеличить свои шансы на выход в финальный раунд отборочного турнира.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года

Сборная Украины неплохо прибавила при Реброве. У неё улучшилась как игра в атаке, так и надёжность в обороне. Также моральная составляющая жёлто-синих изменилась в лучшую сторону. Они наверняка победят Северную Македонию, у которой есть ощутимые проблемы в защите. В ней образовалась брешь, которую пока не получается прикрыть. История очных встреч и статистика свидетельствуют в пользу поражения «красных львов».

Ставка: победа Украины и тотал больше 1.5 мяча за 2.10.