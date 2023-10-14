Грузия — Кипр. Хвича Кварацхелия позабавится

15 октября состоится матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Грузия – Кипр. Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 1.30. Шансы киприотов оценили в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2024 Грузия — Кипр 15 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Грузия – Кипр получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют грузины, сыграет коэффициент 1.06. Гол киприотов доступен с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Грузия — Кипр (15.10.2023)

Осталось не так много времени до окончания квалификации на чемпионат Европы. Поэтому команды максимально мотивированы набирать очки, чтобы обеспечить себя путёвками на турнир. 15 октября на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» пройдёт встреча между Грузией и Кипром. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

К сожалению, Евро-2024 всё дальше от грузин, которые занимают четвёртое место в группе, набрав всего четыре очка. Если «крестоносцы» сыграют вничью или уступят киприотам, а в параллельном матче испанцы обыграют норвежцев, то подопечные Вилли Саньоля досрочно лишатся шансов на продолжение борьбы. Хотя даже в случае победы они будут призрачными.

За пять матчей Грузия пропустила 13 голов, при всего лишь пяти забитых. За это время сборная выиграла только у Кипра со счётом 2:1, а также сыграла вничью с Норвегией (1:1). Уступили «крестоносцы» Шотландии (0:2), Испании (1:7) и норвежцам (1:2). Главная надежда страны – Хвича Кварацхелия. Он принял участие в каждой из этих встреч, но не отметился полезными действиями.

Футболист «Наполи» вновь был вызван в сборную. Огромная часть игроков, попавших в состав Грузии на октябрьские матчи, выступает в европейских лигах. Их опыт непременно скажется на результате предстоящей встречи. В преддверии игры с Кипром «крестоносцы» провели товарищеский матч с Таиландом.

Грузины выиграли с неприличным крупным счётом 8:0. Молодой Жорж Микаутадзе оформил покер. Он выступает в «Аяксе», но пока не феерит. Автором дубля стал Зурико Давиташвили. Кварацхелия вышел на замену во втором тайме и провёл на поле 33 минуты. Футболист «Наполи» успел забить только один гол. После такой сумасшедшей победы Грузия будет выходить на поле в приподнятом настроении.

Кипр уже попрощался с мечтами о Евро-2024. Команда провела шесть матчей квалификации и проиграла каждый из них. Впереди всего две встречи, за которые уже ничего не исправить. За всё время сборная забила всего лишь два мяча, а пропустила 21. Один из голов подопечные Темури Кецбая забили как раз во встрече с грузинами, закончившейся поражением со счётом 1:2. Ещё один был забит в ворота Норвегии (1:3).

Киприоты уступили в трёх последних матчах отбора на ЧЕ-2024 с общим счётом 0:13. Они проиграли Шотландии (0:3), Испании (0:6) и Норвегии (0:4). Команда в очень плохой форме, и, кажется, ей уже ничего не поможет. Придётся менять тренера и рассчитывать, что он найдёт способ улучшить игру Кипра.

Грузия выйдет на поле в превосходном настроении. Ещё бы, одержать такую сумасшедшую победу в матче с Таиландом (8:0). В свою очередь, киприоты – это удобная мишень, чтобы прервать череду неудач и порадовать зрителей на трибунах, ведь встреча пройдёт дома. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал грузин больше 3.5 мяча за 4.70.

Прогноз и ставки на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года

Кипр уже распрощался с мыслями о Евро-2024, то же самое может сделать Грузия. Однако расстраиваться Хвича не станет, ведь его сборная выиграла группу в Лиге наций и получила право на участие в стыковых матчах, по итогам которых определятся остальные участники чемпионата Европы. Но опускать руки грузины не собираются и покажут зрелищный футбол, учитывая 13 пропущенных голов в трёх последних встречах с Кипром. К тому же грузины проведут эту игру дома. Ставим на то, что хозяева забьют больше 3.5 мяча.

Ставка: индивидуальный тотал Грузии больше 3.5 мяча за 4.70.