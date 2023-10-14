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Грузия — Кипр, прогноз на матч ЧЕ-2024 15 октября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, время

Грузия — Кипр. Хвича Кварацхелия позабавится
Александр Лунякин
Грузия — Кипр: прогноз на матч ЧЕ-2024
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Игрок «Наполи» стал редко забивать. Встреча с аутсайдером поможет ему пополнить свой бомбардирский счёт за сборную.

15 октября состоится матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Грузия – Кипр. Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 1.30. Шансы киприотов оценили в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2024 Грузия — Кипр 15 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Грузия – Кипр получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют грузины, сыграет коэффициент 1.06. Гол киприотов доступен с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Грузия — Кипр (15.10.2023)

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Осталось не так много времени до окончания квалификации на чемпионат Европы. Поэтому команды максимально мотивированы набирать очки, чтобы обеспечить себя путёвками на турнир. 15 октября на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» пройдёт встреча между Грузией и Кипром. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

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К сожалению, Евро-2024 всё дальше от грузин, которые занимают четвёртое место в группе, набрав всего четыре очка. Если «крестоносцы» сыграют вничью или уступят киприотам, а в параллельном матче испанцы обыграют норвежцев, то подопечные Вилли Саньоля досрочно лишатся шансов на продолжение борьбы. Хотя даже в случае победы они будут призрачными.

За пять матчей Грузия пропустила 13 голов, при всего лишь пяти забитых. За это время сборная выиграла только у Кипра со счётом 2:1, а также сыграла вничью с Норвегией (1:1). Уступили «крестоносцы» Шотландии (0:2), Испании (1:7) и норвежцам (1:2). Главная надежда страны – Хвича Кварацхелия. Он принял участие в каждой из этих встреч, но не отметился полезными действиями.

Футболист «Наполи» вновь был вызван в сборную. Огромная часть игроков, попавших в состав Грузии на октябрьские матчи, выступает в европейских лигах. Их опыт непременно скажется на результате предстоящей встречи. В преддверии игры с Кипром «крестоносцы» провели товарищеский матч с Таиландом.

Грузины выиграли с неприличным крупным счётом 8:0. Молодой Жорж Микаутадзе оформил покер. Он выступает в «Аяксе», но пока не феерит. Автором дубля стал Зурико Давиташвили. Кварацхелия вышел на замену во втором тайме и провёл на поле 33 минуты. Футболист «Наполи» успел забить только один гол. После такой сумасшедшей победы Грузия будет выходить на поле в приподнятом настроении.

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Кипр уже попрощался с мечтами о Евро-2024. Команда провела шесть матчей квалификации и проиграла каждый из них. Впереди всего две встречи, за которые уже ничего не исправить. За всё время сборная забила всего лишь два мяча, а пропустила 21. Один из голов подопечные Темури Кецбая забили как раз во встрече с грузинами, закончившейся поражением со счётом 1:2. Ещё один был забит в ворота Норвегии (1:3).

Киприоты уступили в трёх последних матчах отбора на ЧЕ-2024 с общим счётом 0:13. Они проиграли Шотландии (0:3), Испании (0:6) и Норвегии (0:4). Команда в очень плохой форме, и, кажется, ей уже ничего не поможет. Придётся менять тренера и рассчитывать, что он найдёт способ улучшить игру Кипра.

Грузия выйдет на поле в превосходном настроении. Ещё бы, одержать такую сумасшедшую победу в матче с Таиландом (8:0). В свою очередь, киприоты – это удобная мишень, чтобы прервать череду неудач и порадовать зрителей на трибунах, ведь встреча пройдёт дома. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал грузин больше 3.5 мяча за 4.70.

Прогноз и ставки на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года

Кипр уже распрощался с мыслями о Евро-2024, то же самое может сделать Грузия. Однако расстраиваться Хвича не станет, ведь его сборная выиграла группу в Лиге наций и получила право на участие в стыковых матчах, по итогам которых определятся остальные участники чемпионата Европы. Но опускать руки грузины не собираются и покажут зрелищный футбол, учитывая 13 пропущенных голов в трёх последних встречах с Кипром. К тому же грузины проведут эту игру дома. Ставим на то, что хозяева забьют больше 3.5 мяча.

Ставка: индивидуальный тотал Грузии больше 3.5 мяча за 4.70.

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