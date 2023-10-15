Бельгия — Швеция. Тедеско не умеет проигрывать

После пяти туров бельгийцы идут без поражений. В оставшихся матчах больших проблем возникнуть не должно.

16 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Бельгия — Швеция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех шведов оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Бельгия — Швеция 16 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Бельгия — Швеция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Бельгия — Швеция (16.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. 16 октября состоятся семь встреч 8-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе померяются силами сборные Бельгии и Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

На чемпионате мира в Катаре «красные дьяволы» выступили неудачно, что привело к смене наставника. Назначение на должность бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско весьма благотворно отразилось на бельгийцах. Они уже гарантировали себе выход на Евро-2024.

В пяти матчах квалификации бельгийцы сыграли вничью только с набравшей замечательный ход Австрией. Во всех остальных встречах одержали победы, в том числе в ответной игре с австрийцами (3:2). За этот период времени они пропустили только три мяча, в то время как забили 16.

Особую роль в успехах национальной команды сыграл её лучший бомбардир — Ромелу Лукаку. Тедеско назначил его капитаном сборной, что привело к конфликту с Тибо Куртуа. История малоприятная, но, кажется, немецкий специалист поступил правильно. Абсолютное доверие с его стороны стимулировало нападающего.

Вместе с тем, что прибавил Лукаку, заметный индивидуальный прогресс появился в игре молодых футболистов сборной. Например, одним из главных героев ответной встречи с Австрией стал полузащитник «Севильи» Доди Лукебакио. В том матче он записал на свой счёт дубль.

«Красные дьяволы» в принципе стали гораздо более сплочёнными и нацеленными на остроатакующий комбинационный футбол благодаря Тедеско. Заметно возросли глубина и качество их состава. Но самое важное — в лучшую сторону изменился настрой команды. Она пребывает на эмоциональном подъёме.

У шведов всё совсем иначе. В последнее время они пребывают на спаде. Несмотря на возвращение Златана Ибрагимовича, сине-жёлтые не сумели даже пройти квалификацию на чемпионат мира в Катаре. Следом они крайне неудачно выступили в Лиге наций. В шести матчах одержали только одну победу и один раз сыграли вничью. По итогу заняли последнее место в группе.

В составе Швеции немало футболистов, которые на клубном уровне выступают за топовые команды Европы. Однако у Янне Андерсона не получается собрать их в единое эффективно функционирующее целое. Его подопечные постоянно проигрывают матчи с сильными соперниками и очень много пропускают.

В пяти встречах квалификации на Евро-2024 сине-жёлтые победили только Азербайджан (5:0) и Эстонию (5:0). Уступили они как раз Бельгии (0:3) и Австрии (0:2 и 1:3). Восемь пропущенных мячей и всего лишь один забитый в трёх матчах — это совсем не серьёзно.

К предстоящей игре шведы подходят ещё и без ведущего нападающего — Александера Исака. Выступающий за «Ньюкасл» форвард прибыл в расположение национальной команды, но медицинское обследование показало, что он не готов к тому, чтобы принять участие в матче с Бельгией.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является П1 с форой (-1) за коэффициент 2.08. Если бельгийцы на выезде сумели разгромить подопечных Андерссона, то на домашнем стадионе они тем более должны одержать уверенную победу.

Не исключено, что Тедеско прибегнет к экспериментам. Главная задача — добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024 — выполнена. Немец вполне может позволить себе выделить игровое время тем, кто мало его получает, и молодёжи. Тем не менее на итоговом результате это отразиться не должно.

В оставшихся двух матчах «красные дьяволы» вряд ли допустят потерю очков. Две игры с раздухарившейся Австрией позади. В оставшихся встречах им предстоит столкнуться с растерявшей всю привлекательность Швецией и лишившимся шансов на выход в финальный раунд Евро-2024 Азербайджаном. Причём в обоих случаях подопечные Тедеско будут выступать на домашнем стадионе.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Бельгия — Швеция 16 октября 2023 года

Сборная Бельгии набрала отменный ход. Благодаря Тедеско улучшились все аспекты её игры. Заметно возросла результативность. Оборона, несмотря на конфликт с Куртуа, стала крепче. Плюс у «красных дьяволов» обнаружилась хорошая глубина состава. Думаем, на домашней арене они уверенно обыграют регрессирующую Швецию. Сине-жёлтые в последнее время постоянно проигрывают и много пропускают. К грядущей встрече они ещё и подходят с важной кадровой потерей.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за коэффициент 2.08.