Азербайджан — Австрия. Ральф Рангник помашет рукой Джанни Де Бьязи

16 октября состоится матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 1.38. Шансы азербайджанцев оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2024 Азербайджан — Австрия 16 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Азербайджан – Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют азербайджанцы, сыграет коэффициент 1.97. Гол австрийцев доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Азербайджан — Австрия (16.10.2023)

Осталось не так много времени до окончания квалификации на Евро-2024. Некоторые сборные уже досрочно вышли в турнир, а другие распрощались с шансами на него. 16 октября 2023 года в одном из матчей Азербайджан будет принимать Австрию на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Подопечные Джанни Де Бьязи относятся к числу тех, кто фактически уже точно не сыграет на ЧЕ-2024. Команда занимает четвёртое место в таблице группы F, имея в активе всего лишь четыре очка. Азербайджан отстаёт от Австрии, находящейся на втором месте, на девять очков. В случае поражения или даже ничьей сборная официально попрощается с шансами на выход в финальную часть турнира.

Азербайджан выиграл только одну встречу – у Эстонии со счётом 2:0. Также была одна ничья – с теми же эстонцами (1:1). В остальных матчах команда потерпела поражения. Она уступила Австрии (1:4), Швеции (0:5) и Бельгии (0:1). Таким образом, за всё время квалификации «милли» забили лишь четыре гола, а пропустили 11 мячей.

Несмотря на огромное количество неудач, у подопечных Де Бьязи серия из двух побед во всех турнирах. Однако добыты они были в матчах с лёгкими соперниками. Азербайджанцы выиграли у Иордании в товарищеской встрече (2:1) и у Эстонии (2:0) в последнем туре отбора на ЧЕ-2024.

Сборная Австрии заметно прогрессирует под руководством опытного Ральфа Рангника. Немецкий специалист нащупал сильные стороны в команде и вывел её на абсолютно новый уровень. Благодаря этому австрийцы занимают второе место в группе F и находятся в шаге от досрочного выхода на ЧЕ-2024. Для этого достаточно просто выиграть у Азербайджана.

За время квалификации Австрия уступила только Бельгии со счётом 2:3 в матче последнего тура. Также она сыграла вничью с теми же бельгийцами (1:1). Остальные встречи подопечные Рангника выиграли – у Азербайджана (4:1), Эстонии (2:1), Швеции (2:0 и 3:1). Всего в четырёх из шести последних матчей отбора на чемпионат Европы с участием австрийцев забивалось не менее трёх голов.

Под руководством Рангника находится очень перспективный состав. В основном в нём преобладают футболисты, выступающие в немецкой Бундеслиге. Например, Конрад Лаймер, ставший автором гола в минувшем матче с бельгийцами. 26-летний полузащитник выступает за «Баварию». Немаловажную роль в успехах австрийцев играет Марсель Забитцер. 29-летний футболист дортмундской «Боруссии» в отличной форме.

Преимущество на стороне Австрии и в очных матчах. За пять встреч между командами австрийцы ни разу не проигрывали, а победили в четырёх из них. Три последние личные встречи заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Нет поводов сомневаться в победе гостей – всё указывает на них. Предлагаем ставку на то, что выиграют австрийцы, и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Прогноз и ставки на матч Азербайджан — Австрия 16 октября 2023 года

Азербайджан уже понимает, что на Евро-2024 ему не побывать. А Австрии осталась одна победа, чтобы досрочно закрыть вопрос о путёвке команды на турнир. Подопечные Де Бьязи в плохой форме, а вот команда Рангника процветает и прогрессирует. У неё есть все шансы повторить результат очной встречи первого круга. Напомним, её выиграли австрийцы со счётом 4:1. Предлагаем ставку на победу Австрии и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа Австрии и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.