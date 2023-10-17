Экспресс на футбол с коэффициентом 23.3: Спаллетти — на Евро, Тикнизян и Сперцян — нет

17 октября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч Северная Македония — Армения

Предстоящий матч между Северной Македонией и Арменией обещает быть интересным, учитывая средний рейтинг команд. Исходя из предыдущих встреч и последних результатов, можно сделать некоторые предположения о возможном исходе матча.

Северная Македония имеет не самую радужную статистику в последних играх — три поражения, одна победа и одна ничья. Особо стоит отметить поражение от Англии со счётом 0:7. Однако, нельзя забывать, что именно македонцы смогли сыграть вничью с мощной Италией, что говорит об определённом потенциале.

Армения же показывает более сбалансированные результаты — две победы, одна ничья и два поражения. Отметим победу армян над Уэльсом со счётом 4:2, что свидетельствует об атакующей мощи. Однако в последних матчах команда показала себя не с лучшей стороны, проиграв Хорватии и Латвии всухую.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Судя по предыдущим очным встречам, Армения показывает лучшие результаты, однако стоит отметить, что последний раз соперники встречались два года назад, и многое могло поменяться за это время.

Учитывая коэффициенты букмекеров, можно сделать вывод, что больше шансов на победу у Северной Македонии. Однако вполне вероятен исход в виде ничьей. Таким образом, прогноз на матч таков: с большой долей вероятности матч закончится с минимальным преимуществом македонцев. Коэффициент 1.83.

Прогноз на матч Сербия — Черногория

Сегодня нас ожидает очень интересное противостояние между командами Сербии и Черногории. Если внимательно проанализировать предматчевую статистику, то можно сделать несколько интересных выводов.

В последних пяти играх Сербия показывала себя довольно нестабильно, однако сумела выиграть дважды. С другой стороны, Черногория показала себя более устойчивой, выиграв столько же раз, но добыв больше ничейных результатов. Особенно впечатляет последняя встреча с Ливаном, где черногорцы победили со счётом 3:2, показав хорошую игру в нападении.

Собственно, обе команды показывают хорошую игру в атаке, что делает предстоящий матч ещё более интересным. Однако если учесть прошлые встречи этих команд, то Сербия является явным фаворитом, так как выиграла все три предыдущие встречи. Букмекеры также считают, что сербы — фавориты предстоящего матча, установив на их победу коэффициент от 1.35 до 1.38, в то время как на победу черногорцев коэффициент варьируется от 8.80 до 9.50.

Сербы – фавориты в этом матче. Однако как минимум гол от сборной Черногории ждать стоит, учитывая нестабильную игру сербов в обороне. Итак, давайте ждать увлекательного и захватывающего матча, где, безусловно, будет много эмоций и моментов. Обе забьют за 2.20.

Прогноз на матч Англия — Италия

Предстоит увлекательное противостояние между командами Англии и Италии. Это мощные и опытные сборные, которые показывают высокий уровень футбола.

В последних матчах Италия показала себя с хорошей стороны, обыграв Мальту — 4:0, Украину — 2:1 и сыграв вничью с Северной Македонией — 1:1. Работа Лучано Спаллетти начинает приносить плоды.

Англия также не осталась в стороне, показав неплохие результаты в последних играх. Однако англичане сыграли вничью с Украиной — 1:1, что может говорить о некоторых проблемах.

Если говорить о прямых встречах этих команд, то последний матч между ними прошел 23 марта 2023 года и завершился победой Англии — 2:1. Букмекеры предлагают более высокие коэффициенты на победу Италии.

Исходя из представленной информации, можно предположить, что матч будет интересным и напряжённым. Однако, судя по статистике и текущей форме команд, есть все основания полагать, что победителем в предстоящем матче станет команда Италии. Коэффициент 5.80.

Экспресс на матчи 17 октября

Ставка 1: победа Северной Македонии в матче с Арменией за 1.83.

Ставка 2: обе забьют в матче Сербия – Черногория за 2.20.

Ставка 3: победа Италии в матче с Англией за 5.80.

Общий коэффициент: 1.83 Х 2.20 Х 5.80 = 23.3.