«Сочи» — «Спартак». Алексей Жамнов согласен повторить

Только на днях южане проиграли красно-белым со счётом 2:5, как вновь могут пережить этот результат.

18 октября состоится матч КХЛ «Сочи» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.05. Шансы сочинцев оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Спартак» 18 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Сочи» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.75. На победу сочинцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 2.25. Ставки на победу в матче москвичей идут за 1.63.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» (18.10.2023)

Регулярный сезон КХЛ в самом разгаре. С каждым днём ситуация в турнирной таблице становится более непонятной. Правда, пока делать выводы слишком рано. 18 октября 2023 года на арене «Большой» пройдёт встреча между «Сочи» и «Спартаком». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

«Леопардов» сильно лихорадит последнее время, но они продолжают держаться в зоне плей-офф. После 19 матчей команда занимает пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции. В восьмёрке сильнейших клубов сочинцы пропускают больше остальных – 66 шайб.

В один момент «Сочи» поверил в себя и порадовал болельщиков серией из шести побед. Затем команда прервала её, но только на одну игру. После этого южане выиграли ещё три встречи кряду. На этом положительные моменты закончились, потому что в последних пяти матчах «леопарды» уступили четыре раза.

За это время они обыграли только «Нефтехимик» (3:2 по булл.). Проиграли сочинцы с унизительным счётом 1:10 «Северстали, а также ЦСКА (2:3 ОТ и 1:2) и «Спартаку» (2:5). Последняя игра наиболее интересна, ведь соперникам вновь предстоит встретиться на льду. У южан есть повод взять реванш, и они будут стараться это сделать.

Одну из шайб за сочинцев забросил Матвей Мичков, на которого возлагаются большие надежды. У «Спартака» вновь сработала самая результативная тройка нападающих КХЛ. Иван Морозов набрал два очка по системе «гол+пас», а Николай Голдобин забросил шайбу. Для «гладиаторов» эта победа стала шестой кряду.

За это время «гладиаторы» выиграли у «Сибири» (5:2), «Куньлуня» (4:3), «Витязя» (5:1), ЦСКА (5:3), «Торпедо» (4:2) и, наконец, у «Сочи» (5:2). Таким образом, подопечные Жамнова не просто побеждают, но и делают это результативно. В каждой из шести игр они забивали не меньше четырёх голов. Каждый раз играл тотал больше 5.5 шайбы.

Все три места вверху таблицы лучших бомбардиров занимают хоккеисты яркой тройки «Спартака». Голдобин, Морозов и Порядин на троих набрали 77 очков. Примечательно, что эти хоккеисты стали новичками красно-белых. Они перешли в команду в межсезонье специально под требования Жамнова.

Красно-белые уже показали в последнем очном матче, насколько лучше сочинцев они подготовлены. Вряд ли за один день расклад сил изменится в пользу «леопардов», которые лишь отрывками выдают классные матчи. Чтобы остановить такую тройку нападающих, как у Алексея Жамнова, нужна оборона гораздо крепче, чем у южан. Ставки на победу «Спартака» принимают за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — «Спартак» 18 октября 2023 года

Защита «Сочи» — это слабая сторона, из-за которой порой происходят сбои. Взять хотя бы 10 пропущенных шайб в матче с «Северсталью». Нападение «Спартака» — лучшее в КХЛ. Трудно с этим спорить, когда сразу три хоккеиста красно-белых возглавляют рейтинг лучших бомбардиров. В недавней очной встрече подопечные Жамнова выиграли со счётом 5:2. Возможно, в этот раз они будут скромнее, но в любом случае должны выигрывать.

Ставка: победа «Спартака» за 2.05.