Англия — Италия: неожиданно результативная битва Спаллетти и Саутгейта

17 октября состоится матч Англия — Италия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.67. В случае если победит сборная Италии, сыграет коэффициент 5.60. На ничью можно сделать ставку за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Англия — Италия 17 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Италия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.25 по линии Winline. Зарегистрируйся в приложении, сделай депозит и получи фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Англия — Италия (17.10.2023)

Важнейший матч, который может расставить многое по местам в отборочной группе С. Англия лидирует, потеряв в пяти матчах лишь два очка — не удалось дожать сборную Украины. Победа на 99% гарантирует англичанам прямой выход на Евро-2024.

Несколько дней назад Англия сыграла товарищеский матч с Австралией. Команда Гарета Саутгейта победила 1:0, явно приберегая себя для более важных матчей. Единственный гол забил Олли Уоткинс. Главные надежды Гарета Саутгейта — Гарри Кейн и Джуд Беллингем — готовы играть, так что итальянцам придётся непросто.

Предстоящий матч будет первым противостоянием этих команд на «Уэмбли» со времени финала Евро-2020. Наверняка тот матч — до сих пор кровоточащая рана на сердцах английских болельщиков. Да, команды играли в Лиге наций, но это было на другом стадионе. Да и победить англичанам не удалось — 0:0 дома и 0:1 на выезде.

Зато им удалось победить в выездном матче этого отбора (2:1). Тогда итальянцами ещё руководил Роберто Манчини, который позже отправился в Саудовскую Аравию. Это только первая из проблем, возникшая у итальянцев в этом отборочном цикле. Новый тренер Лучано Спаллетти в своём дебютном матче не смог переиграть Северную Македонию (1:1), и теперь у Италии столько же очков, сколько и у сборной Украины. Правда, у итальянцев матч в запасе. Но обыграть Англию на заказ — дело сложное.

Тем более что Спаллетти лишился Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Те угодили в скандал со ставками и точно пропустят предстоящую игру. Большая потеря для итальянцев, особенно это касается Тонали, который вёл игру команды в центре поля. По иронии судьбы, Сандро с этого сезона выступает за английский «Ньюкасл».

Англию глобально устроит и ничья в этой встрече. Понятно, что болельщики жаждут мести, но Гарет Саутгейт — большой прагматик. А вот итальянцам нужно побеждать, чтобы обезопасить себя от преследователя в лице Украины. Ничья не станет катастрофой, но сильно осложнит жизнь, не говоря о поражении. Так что стоит ждать от команды Спаллетти риска впереди. Тем более что оборона сборной Англии нет-нет да и допускает ошибки. Достаточно вспомнить матч с Украиной, в котором успеха достигла фактически единственная атака команды Сергея Реброва. Были свои шансы и у австралийцев.

В последнем матче этих соперников мы увидели три гола. Посдтрахуемся и сделаем ставку на ТБ 2 мячей в предстоящей игре. Поставить на такой исход можно за 1.67 по линии Winline.

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Ставка: Тотал больше 2 мячей за 1.67.

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