Экспресс на КХЛ с коэффициентом 5.92: Ларионов, Жамнов и Кудашов спокойны

Этим тренерам не о чем переживать, потому что их команды в отличной форме и готовы побеждать.

Завершились октябрьские встречи квалификации на ЧЕ-2024. Скоро вернутся клубные матчи, а пока уделим внимание КХЛ. На 18 октября запланировано большое количество игр, но мы выбрали самые интригующие. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.92 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2023, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Проанализировав статистику последних встреч, можно увидеть, что обе команды испытывают определённые сложности. «Торпедо» победило только в двух матчах из пяти, в то время как «Сибирь» не смогла одержать ни одной победы на том же отрезке. Исходя из этого, автозаводцы выглядят более уверенно, но «снеговики» тоже наверняка сделают всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

Вспоминая последние очные встречи, стоит отметить, что новосибирцы уже показывали свою способность удивлять. В любом случае матч обещает быть интересным и эмоциональным. Хоккей — это игра, где всё решают мелочи, и малейшая ошибка может стать решающей. Поэтому мы предполагаем, что автозаводцы победят. Нижегородский клуб играет на своём льду, да ещё и выглядит чуть увереннее, несмотря на поражения. Новосибирскому клубу только предстоит прийти в себя. Рекомендуем победу хозяев за 1.88.

Прогноз на матч «Динамо» — «Северсталь»

«Динамо» и «Северсталь» вновь встретятся на льду. Будет ли повторяться история их предыдущих встреч и кому удастся вырвать победу на этот раз? Рассмотрим предыдущие игры и попробуем сделать прогноз. Бело-голубые в последних пяти матчах нестабильные результаты — лишь две победы. Впрочем, стоит отметить, что одна из них была добыта во встрече с «Северсталью» — 1:0 ОТ. В остальных москвичи уступали соперникам, причём в одном из матчей со счётом 1:7.

«Северсталь» тоже находится в сомнительной форме, также выиграв два из пяти последних матчей. Из победных стоит отметить встречу с «Торпедо», в которой череповчане одержали победу со счётом 4:0. Однако именно московское «Динамо» стало одной из тех команд, недавно побеждавших «Северсталь». Мы рекомендуем ставку на победу подопечных Кудашова за 1.83.

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак»

В преддверии матча между «Сочи» и «Спартаком» стоит обратить внимание на предыдущие результаты этих команд и их текущую форму. Если смотреть на последние игры «леопардов», то видно, что команда снова переживает непростой период, проиграв большинство встреч. В свою очередь, красно-белые выиграли шесть последних матчей. Поэтому кажется, что москвичи имеют больше шансов на победу.

В последнем очном матче, который прошёл на днях, красно-белые победили со счётом 5:2. Голдобин, Морозов и Порядин образовали ярчайшую тройку в КХЛ. Именно от них будет зависеть результат этой встречи. Спартаковцы набрали солидный ход. Вряд ли они его замедлят. Предлагаем ставку на победу «Спартака» за 1.72.

Экспресс на матчи 18 октября 2023 года

Ставка 1: победа «Торпедо» в матче с «Сибирью» за 1.88.

Ставка 2: победа «Динамо» в матче с «Северсталью» за 1.83.

Ставка 3: победа «Спартака» в матче с «Сочи» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.88 Х 1.83 Х 1.72 = 5.92.