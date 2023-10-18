ЦСКА — «Локомотив». Сергей Фёдоров скромен, но продуктивен

Тренер армейцев после победы в матче с «Куньлунем» со счётом 7:0 решил попридержать эмоции на потом. Это его красит!

19 октября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.25. Шансы ярославцев оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Локомотив» 19 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.75. Ставки на победу в матче ярославцев идут за 2.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив» (19.10.2023)

Продолжаем наблюдать за регулярным сезоном КХЛ. Постепенно фавориты начинают проявлять себя, а аутсайдеры спускаются всё ниже в турнирной таблице. 19 октября 2023 года на «ЦСКА-Арене» пройдёт матч между ЦСКА и «Локомотивом». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Нас ждёт очень интересная встреча.

ЦСКА пока не оправдывает статус обладателя Кубка Гагарина и выступает с переменным успехом. Команду раскачивает с момента старта сезона, и она находится на шестом месте. За 19 матчей армейцы побеждали 10 раз. Они вторые по результативности в Западной конференции – 61 заброшенная шайба. Больше только у «Спартака» — 75.

После очень слабого старта красно-синие поправили свои результаты. Подопечные Сергея Фёдорова выиграли 7 из 10 последних встреч. Уступили они только «Северстали» (1:2), СКА (2:3) и «Спартаку» (3:5). Все поражения были близкими к ничейному результату. Три из семи побед получились очень крупными. Армейцы обыграли «Сочи» со счётом 7:1, «Витязь» — 9:1, а в последней игре победили «Куньлунь» — 7:0.

Главный тренер ЦСКА не стал громко праздновать результат минувшей встречи. Сергей Фёдоров сказал, что прибережёт позитивные слова на попозже, потому что есть задачи, которые необходимо выполнять. Он также рассказал, что готовиться к «Локомотиву» армейцы будут в штатном режиме, посмотрят две последние игры соперника и сделают выводы.

«Локомотив» удивляет, ведь занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб набрал 29 очков в 19 встречах и опережает «Спартак» на одно очко. В текущем сезоне железнодорожники побеждали в 14 играх. 13 матчей удалось выиграть в основное время – это впечатляет.

«Ярославский бронепоезд» успешно выступает на выезде, выиграв 8 из 10 встреч. За это время он забил 36 голов, а пропустил — 15. Недавно у «Локомотива» прервалась серия из пяти побед, из-за поражения в игре с минским «Динамо» (2:3 Б). Правда, железнодорожники очень быстро сделали выводы и выиграли три встречи кряду – у «Торпедо» (1:0), СКА (3:2) и «Барыса» (6:0).

В минувшем матче «Локо» проиграл «Авангарду» со счётом 1:4. Причём ярославцы забили первыми, но во втором периоде начали сталкиваться с проблемами. К игре в обороне нужно отнестись ещё серьёзнее в матче с ЦСКА.

Москвичи не будут прощать ошибок и могут повторить результат встречи с «Куньлунем». Естественно, железнодорожники такого не допустят, учитывая их отличные результаты. Напомним, четыре из пяти очных встреч заканчивались с тоталом меньше 3.5 шайбы, предположим, что игра получится скучной и вязкой, поэтому поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.85.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Локомотив» 19 октября 2023 года

ЦСКА пытается вернуть былую форму и близок к этому. «Локомотив» лидирует в конференции, но это ещё даже не середина сезона. После поражения в матче с «Авангардом» железнодорожники попытаются реабилитироваться во встрече с ЦСКА. Правда, им необходимо помнить, как подопечные Фёдорова могут агрессивно играть в атаке. Лучшим способом остановить красно-синих будет плотная оборона.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.85.