«Флорида» — «Торонто». Бобровский разочаровывает

20 октября состоится матч НХЛ «Флорида» — «Торонто». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «листьев» в основное время можно с коэффициентом 2.18. Ставки на то, что матч выиграют «коты», принимают за 2.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Торонто» 20 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Флорида» — «Торонто» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Поставить на то, что обе забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.35. Если победитель определится по буллитам — сыграет коэффициент 8.00, а если в овертайме — 6.10.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (20.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 20 октября 2023 года «Флорида» сыграет с «Торонто» на стадионе «Амерант Банк Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск. Возможно, удастся увидеть дуэль русских голкиперов.

Сергей Бобровский слабо начал регулярку. 35-летний вратарь «котов» провёл три матча, в которых команда пропустила 11 шайб. Коэффициент надёжности равен 88,76%, что довольно низкий показатель. Давно перестало быть секретом, что игра россиянина подвержена спадам.

Это отметили и эксперты ведущего североамериканского спортивного издания. Они предсказывают сложный сезон для «Пантерз» из-за нестабильности Бобровского. Полагаться на Сергея в регулярке — шаткая вещь, уверены специалисты, поскольку обычно его статистика в чемпионате ниже среднего уровня по лиге.

Но вот в плей-офф россиянин преображается и выступает блестяще. В отличие от экспертов, форвард Картер Вераге заявил, что Бобровский — великолепный голкипер и является опорой для команды.

«Пантерз» в этом сезоне победили только «Нью-Джерси» (4:3), а уступили «Миннесоте» (0:2) и «Виннипегу» (4:6). Пока лучше остальных проявляется себя в атаке Эван Родригес. Форвард забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

В «Торонто» также есть нападающий, находящийся в отличной форме на старте сезона. Речь об Остоне Мэттьюсе, который отметился двумя хет-триками подряд. Он стал пятым игроком в истории лиги, начавшим сезон с 3+ шайбами в двух стартовых матчах. При этом за последние 100 лет лишь капитану «Вашингтона» Александру Овечкину удалось добиться подобного результата. Россиянин начал сезон-2017/2018 с хет-трика и покера.

«Листья» провели в этом сезоне три матча и забросили уже 14 шайб. «Синие бомбардировщики» победили «Монреаль» (6:5 Б) и «Миннесоту» (7:4), а проиграли в минувшей встрече «Чикаго» (1:4). «Ястребы» внимательно опекали Мэттьюса, который закончил игру с показателем полезности «-2».

Возможно, что отсутствие в воротах голкипера Ильи Самсонова сказалось на игре «Торонто». Россиянин провёл два матча в этом сезоне, в которых «Мэйпл Лифс» победили, а его сменщик Джозеф Уолл действовал во встрече с «Чикаго» неуверенно.

«Торонто» в первых матчах регулярки использует атакующую схему, поскольку наставник Шелдон Киф имеет в распоряжение сильных форвардов, в том числе разыгравшегося Остона Мэттьюса. Его подопечные в каждой встрече стараются действовать нестандартно, чтобы ставить в тупик оборону соперника.

А для того чтобы запутать защиту «Флориды», которая пока не вкатилась в регулярку, много выдумывать не нужно. Бобровский не набрал оптимальные кондиции, а без него оборона «котов» теряет уверенность. Весьма вероятно, что результативное нападение «листьев» нагрузит российского голкипера работой. Вот и поставим на индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 шайбы за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Торонто» 20 октября 2023 года

«Пантерз» далеки от своей лучшей формы, а Бобровский нестабилен. Обученные главным тренером Шелдоном Кифом комбинационному хоккею «листья» действуют в атаке нестандартно. Плюс набравший потрясающую форму Мэттьюс устроит защите «Флориды» тяжёлое испытание. Весьма вероятно, что «Торонто» забросит четыре шайбы.

Ставка: индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 шайбы за 2.11.