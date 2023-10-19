«Гавр» — «Ланс». Кузяеву нужна подмога

20 октября состоится матч 9-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Ланс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ланса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Гавра» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Гавр» — «Ланс» 20 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гавр» — «Ланс» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Франции «Гавр» — «Ланс» (20.10.2023)

В чемпионате Франции на 20 октября запланирована встреча, которая откроет программу 9-го тура. На стадионе «Стад Осеан» померяются силами местный «Гавр» и «Ланс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Франсуа Летексье.

«Гавр» порадовал рядом сенсаций на старте сезона. Он потерпел лишь одно поражение в шести первых турах, а также три раза сыграл вничью. Победили тёмно-синие «Лорьян» (3:0) и «Клермон» (2:1). Учитывая, что в прошлом сезоне они выступали в Лиге 2, результаты просто великолепные.

Не последнюю роль в успехах сыграл Далер Кузяев. Бывший полузащитник «Зенита» моментально адаптировался в новой команде и стал одним из её ведущих игроков. В этих шести матчах россиянин забил два мяча. Один из них даже был номинирован на звание лучшего в августе в Лиге 1.

Лука Элснер эффективно пользовался универсальностью и другими сильными сторонами Кузяева. Вездесущность россиянина, а также его умение разгонять атаки сильно усложняли жизнь соперникам. Плохо только, что всё это было до поры до времени. В последних двух турах «Гавр» уступил «Лиллю» (0:2) и «Марселю» (0:3).

Суммарно в двух этих встречах подопечные Элснера нанесли только 12 ударов, и только один из них пришёлся в створ. Соперники же нанесли по воротам тёмно-синих 30 ударов, 14 из которых пришлись в створ. Лишь благодаря Артуру Десма «Гавр» не пропустил больше. Вратарь совершил девять сейвов.

Да, добрую половину матча с «Марселем» подопечные Элснера провели в меньшинстве, но первые два мяча они пропустили ещё в самом начале, в равных составах. Всё дело в том, что тёмно-синих перестали недооценивать. Теперь соперники знают, на что они способны, и играют в полную силу.

У «Ланса» совсем другая история. Он очень плохо начал сезон. В стартовых пяти турах в Лиге 1 кроваво-золотые сумели зацепиться лишь за ничью с «Ренном» (1:1). Уступили они «Бресту» (2:3), «ПСЖ» (1:3), «Монако» (0:3) и «Метцу» (0:1). Таким образом, они расположились в зоне вылета.

Неудачам есть логическое объяснение. Дело в том, что в соперниках были преимущественно лидеры. Три из четырёх поражений подопечные Франка Эза потерпели во встречах с командами из топ-4. В матче с «Метцем» они с огромным перевесом выиграли по всем статистическим показателям, но не сумели реализовать свои моменты, вследствие чего потеряли очки.

После того «Ланс» пришёл в себя. В последних трёх матчах в Лиге 1 он победил «Тулузу» (2:1) и «Страсбург» (1:0), а также сыграл вничью с «Лиллем» (1:1). Кроме того, в двух встречах группового этапа Лиги чемпионов кроваво-золотые сыграли вничью с «Севильей» (1:1) и победили лондонский «Арсенал» (2:1).

В этих пяти встречах подопечные Франка Эза нанесли 70 ударов. Похоже, они вернулись на тот уровень игры, который был в прошлом сезоне. Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции кроваво-золотые заняли второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Поставить на победу «Ланса» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Дело ещё в том, что «Гавр» подходит ко встрече с важной кадровой потерей. Ввиду дисквалификации не сыграет его ведущий полузащитник Рассул Ндиайе. Не исключено, что Кузяеву придётся выполнять его функционал на поле.

Далер в недавнем интервью отметил, что его очень хорошо приняли во Франции. Он подчеркнул, что не ожидал такой тёплой поддержки от местных болельщиков. Тем не менее в матче с кроваво-золотыми поддержка домашних трибун вряд ли поможет избежать поражения. Соперник слишком силён.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Гавр» — «Ланс» 20 октября 2023 года

«Гавр» классно начал сезон. Однако поражения в двух последних турах возвращают в реальность и напоминают, что он является сильно ограниченным в резервах новичком лиги. Крайне сомнительно, что тёмно-синим без важного игрока удастся навязать борьбу набравшему хороший ход вице-чемпиону Франции. Календарь у «Ланса» стал проще. Это помогло ему прийти в себя и выбраться из чёрной полосы. Думаем, кроваво-золотые одержат победу. Они выглядят явными фаворитами.

Ставка: победа «Ланса» за коэффициент 1.86.