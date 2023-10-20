«Рубин» — ЦСКА. Чалов запитался энергией в сборной

Фёдор забил гол в товарищеском матче с национальной командой Камеруна. Это придаст ему сил.

21 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА. Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех казанцев оценивается в 3.32. На ничью дают коэффициент 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА 21 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Рубин» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (21.10.2023)

Игра 12-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА начнётся 21 октября на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток раздастся в 14:00 мск. Победив в минувшем матче на выезде «Ахмат» со счётом 1:0, подопечные Рашида Рахимова переместились на 10-е место в таблице и на время заставили смолкнуть разговоры об отставке специалиста.

В послематчевом интервью наставник «Рубина» рассказал, что в раздевалке было много эмоций — несмотря на победу, игроки высказывали друг другу претензии на повышенных тонах. Защитники возмущаются низким уровнем реализации опасных моментов, а нападающие отвечают, что идут неточные передачи в линию атаки. В целом Рахимов отметил важность победы для команды в психологическом плане.

Удивительно, но в текущем сезоне «Рубину» лучше выступает на выезде, чем на домашней арене. В Казани футболисты записали в актив всего пять очков в шести матчах. Вызывают вопросы и 13 пропущенных мячей за это время — обычно у команд Рахимова надёжная позиционная оборона.

Судя по всему, тактическая схема главного тренера «Рубина» больше заточена под контратакующие действия. Вот и получается, что с командами, владеющими мячом, у казанцев в РПЛ гораздо меньше проблем на домашней арене. Например, в подобном стиле они победили «Крылья Советов» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (2:2).

В последних пяти встречах РПЛ подопечные Рахимова набрали шесть очков. Они выиграли у «Факела» (1:0) и «Ахмата» (1:0), а уступили «Пари НН» (1:2), «Зениту» (0:3) и «Краснодару» (0:2). Отметим, что только в одном из этих матчей забила каждая команда.

У «Рубина» наметились большие проблемы по части создания и реализации опасных моментов. По итогу 11 туров казанцы забили всего 11 мячей. С такими низкими показателями неудивительно, что в списке бомбардиров клуба лидирует Джоэль Фамейе с тремя голами в активе.

Подобных проблем точно не испытывает ЦСКА. У армейцев в линии нападения полнейший порядок — 22 забитых мяча. Но вот действия обороны, несмотря на хорошую игру Игоря Акинфеева, разочаровывают. 17 голов пропустили подопечные Владимира Федотова в текущем сезоне.

Вот и в минувшем дерби футболисты ЦСКА не сумели удержать победу, допустив ошибку в защите. В добавленное арбитром время при счёте 2:1 в пользу красно-синих игрок «Спартака» Хесус Медина сумел отыскать свободное пространство в штрафной и нанести точный удар, который отбить Акинфееву оказалось не по силам.

Стоит отметить, что четыре из пяти последних матчей в РПЛ с участием ЦСКА завершились вничью: с «Зенитом» (1:1), «Крыльями Советов» (2:2), «Ростовом» (3:3) и «Спартаком» (2:2). Выбивается из этого ряда домашняя победа в игре с «Балтикой» (1:0).

Хорошая новость для Владимира Федотова — Фёдор Чалов и Иван Обляков вернулись из расположения сборной России с забитыми мячами. Значит, в линии нападения всё в порядке. У тренера было время разобраться с обороной во время паузы в чемпионате, а ветеран Игорь Акинфеев сумел восстановить силы.

Наверняка поработал над ошибками «Рубина» Рашид Рахимов. Эмоциональный подъём, который команда получила после победы в Грозном, дело хорошее, но реальный уровень команды не позволит оказать сопротивление красно-синим. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу ЦСКА за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА 21 октября 2023 года

Главный козырь ЦСКА в текущем сезоне — результативная игра в атаке. Фёдор Чалов набрал отличную форму и с шестью забитыми мячами идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров РПЛ. Да и гол в составе сборной может вдохновить форварда. Вряд ли «Рубин» сумеет сдержать напор линии нападения ЦСКА, а с забитыми мячами у подопечных Рахимова не клеится. Предлагаем поставить на победу ЦСКА за 2.10.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.