«Челси» — «Арсенал». Зинченко перепугал Мудрика

Александр пообещал устроить взбучку Михаилу, если он забьёт в грядущем матче. Но до этого не дойдёт.

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Артеты: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 2.32. Успех «синих» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 21 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Челси» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют «синие», сыграет коэффициент 1.36. Гол «канониров» доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» (21.10.2023)

Продолжает набирать обороты 32-й розыгрыш АПЛ. На 21 октября запланировано сразу восемь встреч 9-го тура. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в лондонском дерби померяются силами «Челси» и «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Главный судья — Крис Кавана.

В восьми матчах в чемпионате Англии «Челси» победил только располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды — «Лутон» (3:0), «Фулхэм» (2:0) и «Бёрнли» (4:1). Также «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и «Борнмутом» (0:0). Уступили они «Вест Хэму» (1:3), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1).

Относительно минувшего сезона в игре «аристократов» наблюдается солидный прогресс. Всё благодаря Маурисио Почеттино. Аргентинец заметно улучшил рисунок футбола команды. Она стала на порядок чаще владеть мячом, больше атаковать, а также реже терять очки в матчах с аутсайдерами.

С другой стороны, у Маурисио впереди по-прежнему очень много работы, а также немало проблем. На неопределённый период времени специалист лишился сразу троих футболистов — Трево Чалобы, Карни Чуквуэмеки и Ромео Лавиа. Во встрече с «Арсеналом» ни один из них участия точно не примет.

Зато наверняка сыграет Михаил Мудрик. Он наконец-то прервал голевую засуху и понемногу начал прибавлять. В последних четырёх матчах во всех турнирах (включая игры квалификации на ЧЕ-2024) украинский полузащитник записал на свой счёт два забитых мяча. Ранее он не мог отличиться на протяжении 23 встреч.

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко пригрозил соотечественнику. Он сказал, что накажет Мудрика, если тот забьёт в грядущем матче. Впрочем, крайне маловероятно, что хавбек сумеет отличиться в этот раз. Два мяча он забил явным андердогам — «Фулхэму» и сборной Мальты.

«Арсенал» же является одним из главных претендентов на медали АПЛ. По итогам минувшего сезона он буквально подарил золото «Манчестер Сити». Подопечные Микеля Артеты долго лидировали, но в заключительной части сезона растеряли преимущество и финишировали лишь на второй строчке в турнирной таблице.

Летом «канониры» точечно усилили состав. Они подписали Деклана Райса и Кая Хаверца. Новый сезон подопечные Артеты начали отменно. В восьми встречах в чемпионате Англии они не потерпели ни одного поражения. Вничью сыграли с «Фулхэмом» (2:2) и «Тоттенхэмом» (2:2).

Также «Арсенал» победил «Брентфорд» (1:0) в Кубке лиги и разгромил ПСВ (4:0) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Подпортило статистику поражение в игре 2-го тура ЛЧ с «Лансом» (1:2). Обусловлено оно в первую очередь травмой Букайо Саки. Он был заменён на 34-й минуте.

Однако, как ни странно, отсутствие лидера не помешало «канонирам» победить «Манчестер Сити» (1:0) в матче последнего тура АПЛ. Таким образом, они поднялись на второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Тоттенхэма» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели.

Сообщается, что Букайо Сака, первым набравший 5+5 по системе «гол+пас» в сезоне среди футболистов из топ-5 лиг, может успеть восстановиться к матчу с «Челси». Это лишь добавляет уверенности в том, что «Арсенал» обыграет «аристократов». Поставить на победу подопечных Артеты в лондонском дерби можно с коэффициентом 2.32 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Только в одной из семи последних официальных очных встреч «синим» удалось выиграть. Во всех остальных играх победу одержали «канониры». Они на порядок стабильнее, а также обладают важным умением — цепляться за результат даже тогда, когда игра совсем не клеится.

Этого качества сильно не хватает подопечным Почеттино. Напротив, временами они демонстрируют приятный глазу комбинационный футбол, но не могут забить. При этом «синие» допускают много ошибок в обороне. Вследствие этого теряют очки на ровном месте.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал» 21 октября 2023 года

«Челси» начал потихоньку выбираться из чёрной полосы благодаря стараниям Почеттино, но радоваться пока рано. «Синие» наловчились не терять очки в матчах с аутсайдерами. В игре же с «Арсеналом» у них наверняка вновь всплывёт ряд проблем. «Канониры» даже без ведущего футболиста сумели обыграть «Манчестер Сити». История очных встреч, расположение в турнирной таблице, статистика, а также результаты на дистанции предвещают их победу за 2.32 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 2.32.

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