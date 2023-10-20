«Локомотив» — «Динамо». Все лавры достанутся Дзюбе?

21 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение железнодорожникам: поставить на победу красно-зелёных можно с коэффициентом 2.55. Успех бело-голубых оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 21 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют железнодорожники, сыграет коэффициент 1.25. Гол бело-голубых доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (21.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 21 октября состоятся четыре встречи 12-го тура. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» в московском дерби померяются силами «Локомотив» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В последних шести турах в РПЛ «Локомотив» уступил только набравшему ход «Оренбургу» (0:2). Причём оба мяча он пропустил в самой концовке — на 85-й и 90+4-й минутах. Также красно-зелёные на выезде сыграли вничью с «Уралом» (2:2). Победили они «Сочи» (1:0), «Балтику» (3:2), «Зенит» (2:1) и «Пари НН» (1:0).

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от идущих на втором месте «Крыльев Советов» составляет два очка. Кроме того, железнодорожники возглавляют группу в Кубке России.

Бóльшая часть футболистов красно-зелёных находится в хорошей форме. Делают результат Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Наир Тикнизян. Также нельзя не отметить, что благотворно отразилось на железнодорожниках взятие в аренду форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова. В шести матчах в составе «Локо» во всех турнирах он забил два мяча.

Единственное — редко относительно минувшего сезона радует результативностью лидер нападения железнодорожников Артём Дзюба. Впрочем, после пропуска нескольких матчей и ссоры с журналистами он постепенно начал прибавлять. В последних двух играх — с «Уралом» в РПЛ и «Ростовом» (3:1) в Кубке России — форвард отметился двумя голами.

«Динамо» подходит к грядущему матчу не в такой хорошей форме, как «Локомотив». В последних шести матчах в чемпионате России оно победило только «Ростов» (2:1), да и то не без удачи. На 34-й минуте красную карточку получил нападающий жёлто-синих. Если бы не удаление, встреча вполне могла бы сложиться иначе.

Ничьих четыре — с «Рубином» (2:2), «Пари НН» (1:1), «Ахматом» (1:1) и «Факелом» (0:0). Уступили подопечные Марцела Лички «Спартаку» (0:1). За чешского специалиста очень обидно. Бело-голубые демонстрируют отлаженный им качественный футбол, но всё портят ужасная реализация.

В каждой из этих встреч «Динамо» загубило катастрофически много моментов. Также докучают травмы. В лазарете находился Диего Лаксальт, но, судя по последней информации, он уже тренируется в общей группе. А вот ситуация с Даниилом Фоминым остаётся непонятной. Сообщается, что он может пропустить до двух недель из-за повреждения голеностопа, однако ему предстоит пройти ещё одно обследование, пока информация не будет подтверждена или опровергнута.

Регресс наблюдается и у других лидеров бело-голубых. Особняком стоит Фёдор Смолов. У него просто отвратительные статистические показатели. На нервной почве у нападающего с Личкой чуть не разгорелся конфликт. Футболист продемонстрировал недовольство заменой на 64-й минуте в матче со «Спартаком».

Однако грамотный чешский специалист устранил угрозу ссоры с форвардом. Он сказал, что не обращает на это внимание. У Лички и без того хватает забот. Он сосредоточен на ротации в атакующей линии. Тренер отметил, что у «Динамо» намечается хорошая конкуренция, которая должна помочь команде сделать шаг вперёд.

Из хороших новостей — постепенно осваивается новичок бело-голубых Бителло. В шести матчах в составе бело-голубых он забил два мяча и сделал один голевой пас. Впрочем, в предстоящей встрече, которая состоится на стадионе «РЖД Арена», бразильцу и Личке вряд ли удастся спасти свой клуб от поражения.

Поставить на победу «Локомотива» можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.55, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. В победу красно-зелёных верится больше. С тех пор как Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад», бело-голубые стали гораздо реже забивать, а также начали чаще терять очки. Пока Личка занят подбором ключей, Галактионов, пусть и с менее красивым и качественным футболом, добывает результат.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 21 октября 2023 года

На домашнем стадионе у «Локомотива» есть хорошие шансы обыграть «Динамо». Результаты в последних шести турах в РПЛ, а также форма ведущих футболистов у железнодорожников на порядок лучше, чем у бело-голубых. Марцелу Личке остаётся только посочувствовать. Старания чешского тренера обесценивают ужасное завершение и спад лидеров. Если гостям всё же удастся зацепиться за очки, что маловероятно, то это будет полностью его заслуга. Ставки на победу «Локомотива» принимают в «Фонбет» за 2.55, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.55.

Реклама, ООО «ФОНКОР»