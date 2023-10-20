«Севилья» — «Реал». Рамос не остановит Беллингема

21 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.85. Шансы севильцев оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Реал» 21 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Севилья» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют севильцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол мадридцев доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Реал» (21.10.2023)

Октябрьские матчи квалификации на ЧЕ-2024 закончились, а значит, пришло время возвращаться к клубным чемпионатам. 21 октября 2023 года «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» будет принимать «Реал». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Получится ли у красно-белых остановить мадридцев?

Начало сезона у «нервионцев» явно не заладилось и они находятся на 14-м месте в турнирной таблице. В активе команды всего восемь очков. Причём добыть их удалось только в пяти последних встречах. За это время «Севилья» победила «Лас-Пальмас» (1:0) и «Альмерию» (5:1), завершила вничью матчи с «Осасуной» (0:0) и «Райо Вальекано» (2:2). Проиграла «Барселоне» со счётом 0:1.

Взбодрить «Севилью» должен был подписанный в межсезонье Серхио Рамос. 37-летний защитник провёл пока только две игры в Примере, не отметившись результативными действиями. Зато в матче Лиги чемпионов с ПСВ испанец отдал результативную передачу на Неманью Гуделя. Игра с «крестьянами» завершилась ничейным результатом – 2:2. Второй гол забил лидер красно-белых Эн-Несири.

Защитник красно-белых Луак Баде рассказал, что Серхио стал вторым тренером для команды. Он отметил, что во всём слушает своего одноклубника и пытается перенять у него опыт. Вице-президент «Севильи», в свою очередь, выразил мнение, что Рамос не будет праздновать, если забьёт гол в ворота «Реала». Он также добавил, что у испанца есть два дома – это Севилья и Мадрид.

Стоит отметить, что на домашнем стадионе «нервионцы» не проигрывают четыре последние встречи с учётом всех соревнований. Более того, в родных стенах «Севилья» забивала в каждом матче этого сезона, независимо от турнира. Это в первую очередь означает, что шансы на камбэк у клуба ещё остались.

«Реал» набрал невероятную форму и лидирует с 24 очками, опережая «Жирону» на два очка, а «Барселону» — на три. Мадридцы побеждали в восьми из девяти встреч. Единственное поражение они потерпели в игре с «Атлетико» — 1:3. За это время «сливочные» забили 20 голов при всего шести пропущенных. У них лучшая оборона в лиге.

«Галактикос» выиграли четыре последние встречи с учётом всех соревнований. Они побеждали «Лас-Пальмас» (2:0), «Жирону» (3:0), «Осасуну» (4:0) в Ла Лиге и обыграли «Наполи» со счётом 3:2 в Лиге чемпионов. Главным открытием стал Беллингем, на которого теперь возлагаются огромные надежды.

Джуд провёл восемь матчей в Примере, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста. Он также принял участие в недавней встрече квалификации на ЧЕ-2024 между Англией и Италией. «Три льва» выиграли 3:1, а британец отдал ассист и заработал пенальти. Он в шикарной форме и не собирается останавливаться на достигнутом.

В последней игре Ла Лиги с «Осасуной» Беллингем оформил дубль. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Испании. Третью строчку занимает ещё один игрок «сливочных» — Хоселу. В активе испанца пять мячей и две результативные передачи.

Даже полузащитник «Севильи» положительно высказался о Джуде. По словам Ивана Ракитича, британец нашёл свою команду и весь мир наслаждается его игрой. Также хорват выразил надежду, что Беллингем в очном матче сыграет чуточку хуже обычного. Сам полузащитник уже сказал, что хочет остаться в «Реале» как минимум на 10 лет.

Преимущество в очных матчах также на стороне мадридского клуба. Он выиграл четыре последние встречи у «Севильи». Каждый раз игры получались интересными и зрелищными. Про закрытый футбол в них не было даже намёка. Также стоит заметить, что во всех четырёх матчах забивали обе команды и тотал был больше 2.5 мяча. У красно-белых просто нет шансов. Предлагаем ставку на победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.65.

Прогноз и ставки на матч «Севилья» — «Реал» 21 октября 2023 года

Красно-белые так и не смогли решить проблемы с обороной, они часто пропускают и допускают ошибки. «Севилья» плохо начала текущий сезон, и даже присутствие Серхио Рамоса пока не помогает так, как должно. Для него игра с «Реалом» будет очень важной, ведь это его бывшая команда. В свою очередь, «сливочные» могут рассчитывать на звёздного Беллингема. Джуд находится в шикарной форме и вызывает восхищение. Также от травм оправились Давид Алаба и Арда Гюлер. Мы рассчитываем на победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.65.