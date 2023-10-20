Камару Усман — Хамзат Чимаев. Борз сделает шаг к бою со Стриклендом

21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) состоится поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым. Начнётся он не ранее 21:00 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Усман — Чимаев

Поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым покажут на телеканале «Матч!». Там же можно посмотреть весь основной кард боёв UFC 294.

Коэффициенты букмекеров на бой Камару Усман — Хамзат Чимаев

Букмекеры считают фаворитом Чимаева, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.33. Шансы Усмана оценили в 3.26. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 51.0.

Прогноз на бой Камару Усман — Хамзат Чимаев (21.10.2023)

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294 в среднем весе Камару Усман проведёт соглавный бой с Хамзатом Чимаевым. На пресс-конференции Борз был максимально уверен в себе и рассказал, что американский стиль борьбы проигрывает технике горцев.

В качестве примера Хамзат привёл поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. Орёл одержал победу, продемонстрировав потрясающую технику. Борз уверен, что его уровень работы в партере сопоставим с уровнем Хабиба, а Усман не лучше Гэтжи в этом компоненте, лишь немного тяжелее.

Практически год не выходил в октагон Чимаев. 11 сентября 2022 года он победил Кевина Холланда в первом раунде удушающим приёмом. Этот бой стал 12-м, который Борз выиграл в UFC. Его карьера идёт по восходящей, и даже сам Дана Уайт считает Хамзата главным активом промоушена.

Чимаев тщательно готовился к бою. Изначально планировалось, что он будет драться с Пауло Костой. Но в итоге в самый последний момент пришлось искать замену, поскольку врачи запретили бразильцу выходить в октагон из-за проблем со здоровьем. Хамзат рассказал, что ему помогли набрать кондиции спарринги с Шоном Стриклендом. Он почувствовал ритм боя с сильным соперником и адекватно оценил своё состояние.

Борз похвалил силу Стрикленда, но уверен в собственном превосходстве практически во всех компонентах технической подготовки. Он намного лучше в борьбе, грэпплинге и в стойке. Хамзат уважает Шона и готов с ним встретится в октагоне, однако для начала нужно разобраться с Нигерийским кошмаром.

Самоуверенность может дорого обойтись чеченцу. Достаточно вспомнить его встречу с Гилбертом Бёрнсом, в которой Борз был близок к первому поражению в карьере в UFC. Довольно серьёзных усилий стоило Хамзату переломить неудачно складывавшийся поединок. Напомним, победу в бою с бразильцем он одержал судейским решением.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) рассказал в интервью, что вся карьера готовила его к бою с Чимаевым. Сейчас Камару получил возможность испытать себя и выйти на иной уровень. При этом он не акцентирует внимание на коротком уведомлении, которое ставит Усмана в сложное положение.

Нигерийский кошмар категорически отрицает, что рассматривает поединок с Чимаевым в качестве хорошего способа пополнить свой банковский счёт, не претендуя на победу. По крайней мере, сам Борз придерживается именно такого мнения, ведь Усман не проводил целенаправленную подготовку, а его физическое состояние вызывает вопросы. Напомним, 36-летний боец проиграл два последних поединка Леону Эдвардсу.

Особенно тяжёлым ударом по репутации Усмана получилось первое поражение, во время которого Камару после мощного хэд-кика улетел в нокаут. Восстановившись физически и ментально, боец решительно потребовал реванш. Повторный бой, который прошёл 18 марта 2023, вновь обернулся победой британца, но уже решением большинства судей. Поэтому поединок с Хамзатом – уникальный шанс вернуться в число лидеров промоушена.

На что ставить?

Хамзат Чимаев является разносторонне развитым бойцом. Он максимально уверенно действует в стойке и партере. Это позволяет адаптировать тактику поединка под слабые стороны каждого соперника. Судя по всему, Борз и его команда считают, что дорога к победе над Усманом лежит через борьбу.

29-летний чеченец имеет преимущество в выносливости и физической подготовке. Он целенаправленно готовился к поединку и выходил на пик формы, поскольку после годовой паузы ему будет не хватать практики. Но этот пробел Хамзат закрыл спаррингом со Стриклендом. В свою очередь, Усман, выходящий на коротком уведомлении, изначально в невыгодном положении. Изнурительные тренировки и преимущество в технике позволят Борзу завершить бой в свою пользу в первом раунде. Вот и поставим на это за коэффициент 1.82.

Ставка: тотал раундов меньше 1.5 за 1.82.