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Экспресс на сегодня, UFC 294, 21 октября 2023 года, лучшие прогнозы на сегодня, рабочий экспресс на бои

Экспресс на UFC 294 с коэффициентом 12.35: Махачев, Чимаев и Шара Буллет в одном карде
Максим Ермаков
Экспресс на сегодня, UFC 294
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Ислам проведёт защиту чемпионского титула, а Хамзата ждёт непростой соперник. Шарабутдин дебютирует в лучшей бойцовской лиге.

21 октября 2023 года состоится долгожданный турнир UFC 294, кард которого ещё до старта поединков дарит приятные эмоции. Сразу шестеро представителей России смогут выйти в октагон и доказать своё превосходство. Причём такое редко бывает, но самое интересное начнётся с первого боя в перелимах — дебютирует Шара Буллет. В главном поединке турнира Махачев проведёт защиту чемпионского пояса, подравшись с Волкановски. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.35 на бои UFC 294.

Прогноз на бой UFC 294 Шарабутдин Магомедов — Бруно Силва 21 октября

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов - Бруно Силва
21 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Бруно Силва

Открывать турнир предстоит дебютанту из России. Шара Буллет проведёт свой первый поединок в UFC, а его соперником выступит бразилец Бруно Силва. Россиянин обладает мощными нокаутирующими ударами, он проводит яркие и зрелищные бои, которые зацепили болельщиков. Именно благодаря этому его медийность находится на очень высоком уровне. Именно благодаря ей, а не через Претенденскую серию Шарабутдинов попал в сильнейшую лигу в мире.

Бруно Силва — опытный спортсмен, но часто терпящий поражения. Он проиграл три из четырёх последних боёв, но тоже предпочитает работать в стойке. Именно поэтому бóльшая часть его поединков, неважно, проигранных или победных, заканчивалась нокаутами. Такой боец подходит для того, чтобы Шара Буллет зажёг в UFC. Не секрет, что Дана Уайт любит спортсменов, которые устраивают дерзкую рубку и заводят публику. Мы считаем, что 34-летний бразилец будет нокаутирован уже в первом раунде. Победа Магомедова в первом раунде идёт за 3.05.

Прогноз на бой UFC 294 Камару Усман — Хамзат Чимаев 21 октября

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Камару Усман - Хамзат Чимаев
21 октября 2023, суббота. 22:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хамзат Чимаев

Камару Усман проиграл два последних поединка Леону Эдвардсу. Сначала он уступил ему, утратив чемпионский титул в полусреднем весе, а затем решил взять реванш, но неудачно. Нигерийскому кошмару сильно повезло, что Пауло Коста снялся с поединка с Хамзатом и ему дали шанс выйти на коротком уведомлении. Более того, победитель получит титульный бой. Усман обладает неплохой борьбой, но только по слухам, потому что никогда не выигрывал приёмом.

В свою очередь, Чимаев уверен, что уровню его грэпплинга нет равных в среднем весе. Борз идёт на серии из 12 побед и ни одного поражения. В трёх последних поединках он победил китайца Ли Джинлианга удушающим приёмом в первом раунде, затем единогласным судейским решением выиграл у Гилберта Бёрнса, получив приз за «бой вечера». В минувшей схватке Хамзат удушением победил Кевина Холланда в первом раунде. Что сможет сделать такому бойцу Нигерийский кошмар, который выходит на коротком уведомлении? Предлагаем поставить на досрочную победу Чимаева за 1.80.

Прогноз на бой UFC 294 Ислам Махачев — Александр Волкановски 21 октября

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев - Александр Волкановски
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Александр Волкановски

В главном поединке вечера Махачев проведёт защиту чемпионского титула. Изначально он должен был драться с Оливейрой, но тот снялся из-за сильного рассечения, полученного на тренировке. Волкановски, жаждущий быстрее взять реванш у Ислама, принял вызов на коротком уведомлении и уверен в своей победе. Однако постоянная весогонка может плохо сказаться на состоянии чемпиона в полулёгком весе. Он только спустился обратно в свой дивизион и защитил титул, как экстренно должен подниматься обратно. Да ещё и драться предстоит с Махачевым, у которого серия побед насчитывает 12 поединков.

Ислам тренировался и готовился под чутким руководством Хабиба Нурмагомедова. Уж он как никто другой знает, как готовить чемпионов к защитам. Россиянин наверняка сделал выводы из прошлой встречи с австралийцем. Из-за короткого отрезка, который Александр провёл удачно, многие начали говорить о том, что он дал конкурентный бой. На самом деле всё это раздутая медийка и люди видели то, что им хотелось. В этот раз Ислам не станет полагаться на судейское решение, которое часто бывает спорным, а завершит своё дело раньше. Он может измотать Волкановски, который устал от весогонки, а затем добить его или перевести и провести удушающий приём. Предлагаем ставку на победу Махачева досрочно за 2.25.

Экспресс на бои UFC 294 21 октября 2023 года

Ставка 1: победа Магомедова в бою с Силвой в первом раунде за 3.05.

Ставка 2: победа Чимаева в поединке с Усманом досрочно за 1.80.

Ставка 3: победа Махачева в бою с Волкановски досрочно за 2.25.

Общий коэффициент: 3.05 Х 1.80 Х 2.25 = 12.35.

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