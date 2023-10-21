«Шарлотт» — «Интер Майами». Месси пошумит в концовке

Звёздный аргентинец выдаст классный матч, который станет последним для «цапель» в этом сезоне. Увы, они остались без плей-офф.

22 октября состоится матч МЛС «Шарлотт» — «Интер Майами». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «короны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «цапель» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Шарлотт» — «Интер Майами» 22 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Шарлотт» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Шарлотт» (22.10.2023)

Близится к завершению регулярный сезон МЛС. На 22 октября запланировано сразу 14 встреч заключительного тура. В самой ранней из них на стадионе «Банк оф Америка» в Северной Каролине «Шарлотт» примет «Интер Майами». Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск.

«Корона» располагается на 12-м месте в турнирной таблице. Теоретически у неё ещё есть шансы выйти в плей-офф. У занимающего девятую строчку «Ди-Си Юнайтед» тоже 40 очков, но, в отличие от «короны», он уже сыграл свой последний матч в регулярке.

Однако, помимо «Шарлотты», шансы на продолжение сезона сохраняют ещё две команды — «Чикаго Файр» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Даже победа в грядущем матче не гарантирует «короне» выход в плей-офф. У конкурентов столько же очков, но лучше дополнительные показатели.

Во второй половине регулярного чемпионата МЛС «Шарлотт» набрал приличный ход. Лишь в 3 из 16 последних матчей в первенстве он потерпел поражения. Плохо только, что ничьих много — 10. Обыграла «корона» сначала «Лос-Анджелес» (2:1), а затем «Торонто» (3:0) и «Чикаго Файр» (2:0).

Тем не менее в том, что подопечным Кристиана Латтанцио по силам победить в предстоящей игре, есть ряд поводов усомниться. В матче последнего тура регулярного чемпионата МЛС команда из одноимённого города не смогла обыграть «цапель». Встреча ознаменовалась результативной ничьей — 2:2.

Да, матч проходил в Майами, но немаловажно, что в нём не смог принять участия лидер «цапель» Лионель Месси. Если уж отсутствие обладателя семи «Золотых мячей» не помогло «Шарлотт» обыграть «Интер Майами», то теперь рассчитывать на очки ему тем более не стоит.

С тех пор как Месси перебрался в США, клуб Дэвида Бекхэма сильно преобразился. Из главного аутсайдера лиги он превратился в одного из фаворитов. С ходу аргентинец помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг, а также подарил надежду на то, что команда сумеет добыть путёвку в плей-офф.

Увы, с последним всё-таки не срослось. Месси получил травму и пропустил несколько важных матчей. Без него команда посыпалась, что в целом неудивительно. В составе «цапель» форвард провёл 12 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Совсем недавно знаменитый аргентинец оправился от повреждения и отправился в расположение национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2026. Лионель Скалони опасался за самочувствие Месси и поэтому выделил ему немного времени во встрече 2-го тура с Парагваем (1:0) — 37 минут.

Однако благодаря обильным тренировкам нападающий быстро набрал форму. Он отыграл все 90 минут и оформил дубль во встрече последнего тура квалификации ЧМ-2026 с Перу (2:0). Таким образом, Месси опередил Луиса Суареса и стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах на чемпионат мира. Теперь на его счету 31 забитый мяч.

Ходили слухи о том, что из-за невыхода «Интер Майами» в плей-офф Месси может на время перебраться в другой клуб. Однако в недавнем интервью Лионель заявил, что не намерен уходить в аренду. Он подчеркнул, что собирается тренироваться, сыграть с «Шарлотт», а также как можно лучше подготовится к ноябрьским матчам квалификации ЧМ-2026.

Поставить на победу «цапель» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. У гостей не так много мотивации, как у «короны», но возвращение Месси наверняка сопутствует их эмоциональному подъёму, а также придаст дополнительный импульс энергии и уверенности.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Шарлотт» — «Интер Майами» 22 октября 2023 года

У «Шарлотт» больше мотивации, но ключевую роль в матче обещает сыграть возвращение Месси в состав «Интер Майами». Дубль во встрече с Перу и слова о намерении сыграть с «короной» говорят о том, что он полностью восстановился и заряжен закончить сезон на хорошей ноте.

Ставка: победа «Интер Майами» за коэффициент 3.10.