«Локомотив» — «Динамо»: Личка и Галактионов — это про атаку!

21 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо». Начало – в 16:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 2.50. В случае если победит «Динамо», сыграет коэффициент 2.70. На ничью можно сделать ставку за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 21 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (21.10.2023)

«Локомотив» не блещет игрой, но набирает очки даже там, где никак не должен был. Чудесные спасения на последних секундах, сумасшедшие удары — фарт у команды Михаила Галактионова точно есть. У команды 19 очков, это четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники на два очка опережают «Динамо».

В последнем матче с «Уралом» «Локо» как раз спасся на последних секундах благодаря голу Тимура Сулейманова. Уральцы выглядели лучше, да ещё Илья Лантратов дважды спас свою команду, отразив два подряд пенальти. Если в атаке у «Локомотива» всё более-менее неплохо, хоть и прослеживается зависимость от Артёма Дзюбы, то в обороне есть проблемы. Практически в каждой игре мы наблюдаем ошибки. Впрочем, очки команда набирает.

У «Динамо» проблемы другого характера. Под Марцела Личку провели мощную селекционную кампанияю, клуб пополнили Бителло, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес. Но сделано это было на флажке, поэтому сейчас бело-голубые находятся в стадии сыгрывания. К тому же в паузу на сборные практически все легионеры покидали расположение команды, а прилетят они к самой игре. Потенциал у динамовцев высокий, но команде и тренеру нужно время. Есть ли оно у Лички? Первый тревожный звонок уже прозвенел — высказывание Дмитрия Гафина о том, что руководству не нравится игра «Динамо».

При этом, как и все команды Лички, бело-голубые уделяют куда меньше внимания обороне. Да, в последних матчах (с «Факелом» в РПЛ и со «Спартаком» в Кубке) динамовцы не пропустили, но это нельзя назвать тенденцией. Ошибок у защитников много.

Сложно предсказать, чем закончится эта встреча, но однозначно здесь нужно ставить на голы. Из пяти последних личных встреч четыре были верховыми. Обе команды куда увереннее выглядят в атаке, нежели в обороне. Так что ставка на ТБ 2.5 гола здесь просто напрашивается. Поставить на такой исход можно за 1.70 по линии Winline.

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Ставка: тотал больше 2.5 за 1.70.

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