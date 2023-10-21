«Милан» — «Ювентус». Оливье Жиру вдохновит на подвиги

22 октября состоится матч 9-го тура Серии А «Милан» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы туринцев оценили в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Ювентус» 22 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Милан» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.30. Гол туринцев доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус» (22.10.2023)

Октябрьские международные матчи закончились, а футболисты вернулись в свои клубы. Продолжаем следить за сезоном Серии А. 22 октября 2023 года на стадионе «Сан-Сиро» пройдёт матч «Милан» — «Ювентус». Начало игры запланировано на 21:45 мск. Будет интересно наблюдать за встречей команд из верхней части таблицы.

«Дьяволы» отлично начали этот сезон и после восьми матчей находятся на первой строчке турнирной таблицы. У клуба в активе 21 очко, и он опережает «Интер» на два очка. Интересно, что единственное поражение «Милан» потерпел как раз в игре со «змеями» (1:5). Правда, после этого подопечные Пиоли быстро пришли в себя.

Они выиграли четыре последние встречи Серии А. За это время миланцы победили «Верону» (1:0), «Кальяри» (3:1), «Лацио» (2:0) и «Дженоа» (1:0). Справедливости ради стоит отметить, что соперники уступают по составу и уровню «Милану». Однако три из четырёх матчей были выиграны всухую – это говорит о том, что тренер решает проблемы с обороной.

Также «дьяволы» провели две игры в Лиге чемпионов. Сначала они сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед», а затем с «Боруссией» Дортмунд. В обоих случаях со счётом 0:0. Как только Пиоли устранил проблемы в защите, так обнаружилось, что у команды низкая результативность. И это при том, что в составе есть такие классные футболисты, как Жиру, Леау и Пулишич.

Также вспомним игру с «Дженоа», во время которой вратарь «Милана» Мик Меньян был удалён с поля. Замен у клуба уже не оставалось, и место в воротах занял Оливье Жиру. Благодаря его спасениям удалось сохранить победу со счётом 1:0. Позже француз был включён в символическую сборную 8-го тура Серии А в качестве голкипера. Этот поступок должен вдохновить всю команду на подвиги.

Ситуация с вратарями остаётся открытым вопросом. Мик Меньян дисквалифицирован, а его сменщик Антонио Миранте получил травму и не сможет выйти на поле. Место в воротах должен будет занять 40-летний Антонио Миранте, который последний раз выходил в стартовом составе в 2021 году. Как бы опять Жиру не пришлось выручать «Милан».

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от «дьяволов» на четыре очка. Единственное поражение команда потерпела во встрече с «Сассуоло» (2:4), выиграв пять матчей. Беспроигрышная серия туринцев насчитывает три игры. За это время они обыграли «Лечче» (1:0) и «Торино» (2:0). Встреча с «Аталантой» завершилась в нулевую ничью.

Автором двух из трёх голов в этих матчах стал Милик. Причём до этого футболист отмалчивался, но, видимо, набрал форму. Также неплох впереди Влахович, на счету которого уже четыре забитых мяча. Наверняка Массимилиано Аллегри рассчитывал на помощь Погба, но тот угодил в допинговый скандал и был отстранён.

После этого «Ювентус» лишился ещё одного футболиста. Николо Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев из-за того, что делал ставки на спорт. Позднее агент игрока заявил, что у спортсмена есть зависимость и они будут лечить её. Однако это никак не помогает Аллегри, которого второй год подряд с туринцами преследуют неудачи, может быть, нужно последовать примеру «Химок», которые год назад освящали стадион.

Вот только пока «Ювентус» со всем справляется и, несмотря на скандалы и отсутствие важных футболистов, удерживается в верхней части таблицы. В пяти последних официальных очных матчах туринцы никак не могут обыграть «Милан». «Дьяволы» выиграли три из этих матчей, а всего на протяжении этого отрезка пропустили один гол от соперника.

Однако, учитывая проблемы с голкиперами у «дьяволов», мы не можем рассчитывать на сухую победу. Весь удар, вероятнее всего, придётся принимать игрокам оборонительного плана. В таком случае мы можем рассчитывать на гол от туринцев, который взвинтит темп, и атакующим футболистам «Милана» придётся бросить все силы в нападение. Ставка на тотал больше 2.5 мяча принимается в «Фонбет» за 2.15, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Ювентус» 22 октября 2023 года

«Милан» надёжен в обороне в частности благодаря стараниям голкипера Мика Меньяна, но он дисквалифицирован. Сменщик тоже не сможет заменить его, потому что травмирован. На ворота впервые с 2021 года в стартовом составе выйдет Антонио Миранте. Тогда логичнее сделать ставку на атаку, тем более туринцы не собираются сидеть в ожидании момента для контратаки, потому что его может и не быть. «Дьяволы» сгруппируются в обороне, чтобы защитить ворота, которые будут слабым местом клуба в этой игре. Мы считаем, что «Ювентус» забьёт, а после этого пойдёт весёлая игра. У «Милана» есть кем отвечать – это Леау, Пулишич, Жиру и другие. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в «Фонбет» можно за 2.15. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

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