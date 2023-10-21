«Рома» — «Монца». Не лучший день для Моуринью

22 октября состоится матч 9-го тура Серии А «Рома» — «Монца». Начало игры — в 13:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.72. Шансы «брианцоли» оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Монца» 22 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Рома» — «Монца» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.16. Гол «бриацоли» доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Монца» (22.10.2023)

22 октября в итальянской Серии А состоятся пять матчей, в том числе встреча между «Ромой» и «Монцей». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико». Хозяева начинают выходные на 10-м месте с 11 очками, а гости — на седьмой строчке с 12 очками.

Римляне подходят к этому матчу после удачной победы в игре с «Кальяри» (4:1) в Серии А две недели назад. «Рома» открыла счёт на 19-й минуте и через минуту забила второй гол, удвоив своё преимущество.

Во втором тайме «волки» забили ещё два мяча и вели со счётом 4:0, прежде чем «Кальяри» смягчил горечь от поражения.

Победа в матче с «Кальяри» означает, что «Рома» выиграла каждую из трёх последних встреч во всех соревнованиях. Она обыграла также «Фрозиноне» (2:0) в Серии А и «Серветт» (4:0) в Лиге Европы.

Тенденции показывают, что римляне остались непобеждёнными в четырёх из пяти последних матчей в Серии А. В последние недели «Рома» улучшила свою оборонительную игру и в каждой из двух последних домашних встреч Серии А сохраняла ворота сухими.

«Монца» приезжает на «Олимпико», обыграв перед международным перерывом дома «Салернитану» со счётом 3:0. Бело-красным потребовалось всего девять минут, чтобы забить первый гол, а второй мяч в игре был забит на 18-й минуте. Третий гол был реализован с пенальти на 82-й минуте, и хозяева одержали разгромную победу.

Победа над «Салернитаной» означает, что «Монца» не знает поражений в последних пяти встречах. Также бело-красные выиграли у «Сассуоло» (1:0) на выезде и завершили три встречи подряд вничью — с «Лечче» (1:1) и «Болоньей» (0:0) дома и с «Лацио» (1:1) на выезде.

«Монца» — команда, которая добывает результаты малой кровью. В четырёх из последних пяти игр Серии А с участием клуба забивалось меньше 2.5 мяча.

Забивать голы на выезде стало проблемой, и «Монца» записала на свой счёт только два мяча в последних четырёх гостевых встречах.

У «Ромы» отсутствуют Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Ренату Саншеш, Тэмми Абрахам и Мараш Кумбула. У «Монцы» также есть проблемы с травмами: Армандо Иццо, Давиде Беттелла и Джанлука Капрари могут пропустить игру.

«Рома», похоже, улучшила свои результаты, но «Монцу» в последние недели трудно обыграть. Бело-красные могут оказаться сложным соперником для хозяев, поэтому мы поставим на то, что гости не проиграют за 2.15.

Ещё портит настроение то, что футболистов римлян обвиняют в ставках и могут дисквалифицировать. Среди них Никола Залевски и Стефан Эль-Шаарави. Однако клуб выразил доверие своим игрокам.

Ставка: «Монца» не проиграет за 2.15.