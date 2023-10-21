«Барселона» — «Атлетик». Хави поджимает «Реал» Мадрид

Каталонцы не выключаются из борьбы за чемпионство.

22 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы «львов» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Атлетик» 22 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Барселона» — «Атлетик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол «львов» доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» (22.10.2023)

В заключительном матче Ла Лиги, который состоится 22 октября, «Барселона» встретится с «Атлетиком». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Хозяева поля занимают третье место в турнирной таблице с 21 очком, в то время как гости находятся на шестой строчке с 17 очками.

В последнем матче сине-гранатовые сыграли вничью с «Гранадой» (2:2). Это означает, что «Барселона» осталась непобёжденной в 11 матчах этого сезона.

Каталонцы выиграли 8 из 10 последних встреч, победив дома в Ла Лиге «Кадис» (2:0), «Бетис» (5:0), «Сельту» (3:2) и Севилью (1:0), а на выезде обыграли «Вильярреал» (4:3) и «Осасуну» (2:1).

В Лиге чемпионов «Барселона» также обыграла «Антверпен» (5:0) дома и «Порту» (1:0) на выезде. Тенденции показывают, что каталонцы не проигрывают в 41 из 48 последних матчей во всех соревнованиях. Сине-гранатовые выиграли каждый из шести последних домашних матчей.

«Атлетик» приезжает на «Олимпик Льюис Компанис» после домашней победы в игре с «Альмерией» со счётом 3:0.

Всего 10 минут понадобилось «львам», чтобы забить первый гол, и в перерыве они вели — 1:0. На 63-й минуте баски удвоили своё преимущество, а за девять минут до конца встречи забили третий гол и отпраздновали победу.

Победа во встрече с «Альмерией» стала для «Атлетика» первой за три игры. До этого была ничья со счётом 2:2 с «Хетафе» и досадное поражение в баскском дерби с «Реалом Сосьедад» (0:3).

В составе «Барселоны» отсутствуют травмированные Серхи Роберто, Жюль Кунде, Рафинья и Френки де Йонг. Также под сомнением находятся Роберт Левандовски и Педри.

Это должна быть интересная игра в воскресенье вечером, ведь обе команды стремятся не отстать от мадридского «Реала».

«Атлетик» способен доставить проблемы обороне «Барселоны», но каталонцы в последних матчах были сильны дома и должны одержать победу, однако один из голов забьют «львы». На победу сине-гранатовых и обе забьют предлагают коэффициент 2.85.

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.85.