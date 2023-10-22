«Милан» — «Ювентус»: скандалы раздирают команду Аллегри

22 октября состоится матч 9-го тура Серии А «Милан» — «Ювентус». Начало – в 21:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 2.30. В случае если победит «Юве», сыграет коэффициент 3.25. На ничью можно сделать ставку за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Ювентус» 22 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Милан» — «Ювентус» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус» (22.10.2023)

«Милан» на старте сезона в полном порядке. Семь побед в восьми матчах и заслуженное лидерство в Серии А. Да, было разгромное поражение от «Интера» (1:5), зато команда Стефано Пиоли собрала максимум очков в играх с другими соперниками. Отличная селекционная кампания привела к тому, что «россонери» теперь играют куда интереснее и разнообразнее. Правда, перед матчем с «Ювентусом» у Пиоли большие кадровые проблемы. Особенно во вратарской линии. Майка Меньяна удалили в прошлом туре, Марко Спортьелло травмирован. Вероятно, в основе выйдет 40-летний Антонио Миранте. Ну или, как модно шутить в последнее время, всегда можно поставить в рамку Оливье Жиру. Шутки шутками, а в игре с «Дженоа» француз действительно спас команду, встав в ворота после удаления Меньяна и отразив выход один на один.

Вратарская проблема не единственная. Перебрал карточек Тео Эрнандес, под вопросом выход на поле Самуэля Чуквезе. Но всё равно состав миланцев достаточно глубокий, чтобы претендовать на победу.

Тем более что и у «Ювентуса» есть проблемы. Не будет Данило, ждёт окончания допингового дела Поль Погба, под вопросом выход на поле Влаховича, Кьезы и Рабьо, а Николо Фаджоли получил дисквалификацию из-за ставок. Более того, этот скандал только набирает обороты. Поползли слухи о том, что в казино замечали и Массимилиано Аллегри. В общем, настроения «Юве» это точно не добавит.

В этом сезоне туринцы не участвуют в еврокубках. Казалось бы, это преимущество, но пока «Ювентус» не выглядит непобедимой машиной. После восьми туров команда на четыре очка отстаёт от «Милана», проиграв «Сассуоло» и сведя к ничьей матчи с «Болоньей» и «Аталантой».

Да, у «Милана» очень тяжёлый график и непростая ситуация в Лиге чемпионов, да и проблемы во вратарской линии, зато с психологией у «россонери» всё в порядке. Игроки получают удовольствие от футбола, который ставит Пиоли, домашние трибуны добавят настроения, и этого должно хватить для того, чтобы победить «Ювентус», который задел скандал со ставками. Рекомендуем ставку на победу хозяев. Поставить на такой исход можно за 2.30 по линии Winline.

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Ставка: победа «Милана» за 2.30.

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