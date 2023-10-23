Экспресс на футбол с коэффициентом 8.25: Постекоглу заставляет Кейна жалеть об уходе

«Тоттенхэм» в великолепной форме, а Гарри кусает локти. А вот адаптация Яремчука в «Валенсии» проходит с трудом.

Уже завтра вернёмся к матчам Лиги чемпионов, а на 23 октября запланировано несколько встреч заключительного тура в Испании, Италии и Англии. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.25 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Эмполи»

«Фиорентина» демонстрирует хорошие результаты, выиграв три из последних пяти матчей и сыграв вничью дважды. Особенно заметно было преимущество в игре с «Наполи», в которой «фиолетовые» забили три мяча, пропустив только один. С другой стороны, «Эмполи» показывает менее стабильную игру, проиграв три из последних пяти встреч и сыграв вничью однажды. «Синие» не смогли забить ни одного гола в двух последних матчах, что говорит о проблемах в нападении.

В предыдущих очных встречах этих команд результаты были разными, но «Фиорентина» всё же выиграла одну из последних трёх встреч, в то время как остальные две закончились вничью. Исходя из всего этого, кажется, что «лилии» имеют больше шансов на победу в предстоящем матче, исходя из последних результатов и предыдущих встреч с «Эмполи». Предлагаем взять победу «фиолетовых» всухую за 2.50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

Анализируя предматчевую статистику, мы видим, что «Тоттенхэм» показывает высокую результативность, выиграв четыре из последних пяти матчей. При этом одна игра закончилась ничьей. С другой стороны, «Фулхэм» выиграл три из последних пяти встреч, однако уступил «Челси», а также сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Эти результаты говорят о том, что обе команды в хорошей форме и готовы бороться за победу. Однако в последних очных встречах между ними «шпоры» чаще оказывались сильнее, хотя были и ничьи.

В свете всего вышесказанного наш прогноз на этот матч — победа «Тоттенхэма». Это будет трудная игра для «Фулхэма», но он, безусловно, даст отпор и может даже забить гол. Тем не менее «шпоры» демонстрируют более высокую результативность и стабильность в последнее время, что, вероятно, поможет им выиграть в этой встрече. Предлагаем ставку на победу подопечных Постекоглу и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Кадис»

Последние встречи команд показали, что «Валенсия» испытывает сложности, в то время как «Кадис» также не демонстрирует стабильности в своих результатах. «Летучие мыши» в последних матчах показали нестабильные результаты. Из последних пяти игр команда смогла забить только в двух. Это говорит о проблемах в атакующих действиях клуба. Также важно отметить, что «Валенсия» не смогла выиграть ни одного из последних пяти матчей, что, безусловно, сказывается на моральном состоянии.

«Кадис», в свою очередь, также не смог показать устойчивую игру. Из последних пяти матчей он тоже не смог выиграть ни одного. При этом команда забила всего три гола за пять встреч. Как видно, лучшую из данной пары команд выделить довольно проблематично. Предыдущие очные игры также не позволяют выделить явного фаворита. Из последних пяти встреч две закончились вничью, две выиграл «Кадис».

Все эти факторы вместе позволяют предположить, что матч будет непростым для обеих команд. Однако, учитывая недавние результаты и предыдущие встречи команд, можно предположить, что «Валенсия» имеет немного больше шансов на победу. Однако лучше поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

Экспресс на матчи 23 октября

Ставка 1: победа «Фиорентины» всухую в матче с «Эмполи» за 2.50.

Ставка 2: победа «Тоттенхэма» в игре с «Фулхэмом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча во встрече «Валенсия» — «Кадис» за 1.65.

Общий коэффициент: 2.50 Х 2.00 Х 1.65 = 8.25.