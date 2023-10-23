«Интер» — «Зальцбург». Для Лаутаро Мартинеса нет границ

Аргентинец разрывает в этом сезоне — в Серии А он забил голов почти в два раза больше, чем Осимхен. Но это не всё!

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Зальцбург». Начало игры — в 19:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.30. Шансы австрийского клуба оценили в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» – «Зальцбург» 24 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Интер» – «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол «красных быков» доступен с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Зальцбург» (24.10.2023)

Лига чемпионов продолжается, и наступило время уже для 3-го тура группового этапа. В одном из матчей 24 октября 2023 года «Интер» на стадионе «Сан-Сиро» будет принимать «Зальцбург». Начало игры запланировано на 19:45. Есть ли шансы у гостей навязать борьбу миланцам?

«Змеи» начали сильно прогрессировать ещё во второй части минувшего сезона. Они добрались до финала ЛЧ, в котором проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Причём по ходу матча преимуществом владели подопечные Индзаги, но реализация подвела. Поэтому ожидания от команды в этом розыгрыше самые большие.

После девяти туров Серии А «Интер» занимает первое место в турнирной таблице. В его активе 22 очка, что на одно очко больше, чем у преследующего «Милана». Клуб превосходит остальных во многих компонентах. Чёрно-синие забили больше остальных в чемпионате Италии – 24 мяча, а пропустили меньше всех – пять голов. Это говорит о том, что они надёжно действуют в защите и при этом умудряются показывать хорошую реализацию моментов.

В двух встречах Лиги чемпионов «змеи» набрали четыре очка. Они сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) и выиграли у «Бенфики» (1:0). В игре с бело-голубыми спасти ничейный результат удалось благодаря позднему голу от Лаутаро Мартинеса, а в матче с «орлами» победный мяч забил Тюрам.

Всего в текущем сезоне «Интер» провёл 11 встреч, из которых не проигрывал в 10. Единственное поражение он потерпел в матче с «Сассуоло» — 1:2. Причём чёрно-синие первыми забили, но во втором тайме упустили преимущество и потеряли концентрацию, пропустив два гола. Больше такого они себе не позволяли.

«Зальцбург» считается сильнейшим клубом в австрийской Бундеслиге, но в этом сезоне нашлись команды, готовые оспорить это. После 11 туров в чемпионате страны «красные быки» занимают второе место, отставая от лидирующего «Штурма» на четыре очка. Несмотря на это, подопечные Герхарда Штрубера забивают по-прежнему больше остальных – 24 мяча.

Проиграл «Зальцбург» только дважды в Бундеслиге – «Блау-Вайсу» (0:1) и ЛАСКу (0:1). Обе игры проходили на домашнем стадионе, а вот на выезде «красные быки» выиграли четыре матча и два завершили вничью. Также подопечные Штрубера провели две игры в Лиге чемпионов. За этот отрезок они победили «Бенфику» всухую со счётом 2:0, а проиграли «Реалу Сосьедад» — 0:2.

Стоит отметить, что главным героем встречи с «орлами» стал 20-летний хорват Роко Шимич. Он реализовал пенальти и отдал ассист. «Зальцбург» умеет воспитывать талантливую молодёжь, и этот футболист уже является одним из главных бомбардиров клуба – четыре забитых мяча в австрийской Бундеслиге. Также хорош Карим Конате. 19-летний нападающий постепенно осваивается в составе и уже забил пять голов и отдал две результативные передачи в этом сезоне.

«Интер» и «Зальцбург» в прошлом и этом году провели по товарищескому матчу. Оба закончились с тоталом больше 3.5 мяча, а «змеи» индивидуально забивали ровно по четыре гола, выигрывая встречи. Выбить из колеи чёрно-синих можно разве что при недооценке с их стороны. Однако на матчи Лиги чемпионов у «змей» всегда серьёзный настрой.

Этот сезон Серии А явно за Лаутаро Мартинесом. Аргентинский футболист лидирует в гонке бомбардиров с 11 голами и одной результативной передачей. В этот момент у его ближайшего преследователя Осимхена – шесть забитых мячей. Игра с «красными быками» может получиться как результативной, так и закончиться одним голом. Но есть уверенность, что, находясь в такой великолепной форме, его автором станет Лаутаро Мартинес за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Интер» – «Зальцбург» 24 октября 2023 года

«Интер» проиграл всего одну встречу с учётом всех соревнований в этом сезоне. Симоне Индзаги убедительно ведёт «змей» к плей-офф Лиги чемпионов и к скудетто. Неудержим Лаутаро Мартинес, который лидирует среди лучших бомбардиров Серии А, опережая Осимхена почти вдвое по забитым мячам. «Зальцбург» трудно назвать стабильным, несмотря на неплохие результаты. Команда часто сбоит и допускает ошибки. Думается, лучшим вариантом для ставки станет гол Мартинеса.

Ставка: Лаутаро Мартинес забьёт за 1.85.