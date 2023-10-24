«ПСЖ» — «Милан». Мбаппе заставляет волноваться

Француз забил всего один гол в шести последних матчах в составе парижан. Болельщики не понимают, в чём дело.

25 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.78. Успех миланцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Милан» 25 октября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Милан» (25.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 25 октября состоятся восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами местный «ПСЖ» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В этом сезоне «ПСЖ» не может похвастаться стабильностью. Он располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от лидирующего «Монако» составляет два очка. В девяти турах красно-синие сыграли вничью с «Лорьяном» (0:0), «Тулузой» (1:1) и «Клермоном» (0:0). Уступили они «Ницце» (2:3).

Также неважно дела идут у парижан в Лиге чемпионов. Сначала они победили дортмундскую «Боруссию» (2:0), но затем с разгромным счётом уступили «Ньюкаслу» (1:4). Луису Энрике никак не удаётся отладить надёжность в обороне. В 11 матчах во всех турнирах его подопечные пропустили 11 мячей.

И это несмотря на старания Джанлуиджи Доннаруммы. За этот период времени голкипер совершил целых 28 сейвов. Неудачно он выступил разве что во встрече с «Ньюкаслом». Там итальянец пропустил несколько необязательных мячей. С другой стороны, если бы не он, то «ПСЖ» наверняка пропустил бы ещё больше.

Ещё одной проблемой красно-синих является спад Килиана Мбаппе. В последнее время у него появились большие проблемы с завершением атак на клубном уровне. В составе национальной команды форвард великолепен, но вот в «ПСЖ» в последних шести матчах во всех турнирах забил только один мяч, причём с пенальти.

Луис Энрике старается не обращать на это внимания. После победы в матче со «Страсбургом» он остался доволен тем, какую игру в нападении он сумел поставить команде из Парижа. Наставник подчеркнул, что когда красно-синие с мячом, то все футболисты становятся атакующими. Вот только приносит плоды данная стратегия лишь во встречах с аутсайдерами, и то не всегда.

«Милан» — очень грозный соперник, способный доставить парижанам немало проблем. По итогам минувшего сезона он добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Дальше не пустил «Интер» (0:2 и 0:1). Летом состав «россонери» претерпел некоторые перемены, но изменения повлияли на них благоприятно.

В девяти матчах в Серии А «дьяволы» уступили только лидирующему «Интеру» (1:5) и «Ювентусу» (0:1). Во всех остальных встречах одержали победы. И это при том, что в игре со «старой синьорой» потеряли очки миланцы из-за удаления. Красную карточку схлопотал ведущий защитник на 40-й минуте.

В послематчевом интервью Стефано Пиоли отметил, что его подопечные хорошо играли как в полном составе, так и вдесятером. Специалист подчеркнул, что они ни в чём не уступали «Ювентусу» и вполне могли добиться нужного результата. Тренер по горячим следам разобрал ошибки и выразил надежду, что команда сможет оправиться и выдать победную серию, как это было после дерби с «Интером».

В Лиге чемпионов «дьяволы» идут без поражений. В двух турах группового этапа они сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Боруссией» (0:0). Предстоящий матч тоже вряд ли получится результативным. У «Милана» весьма крепкая оборона, но вот с результативностью не всё так здорово, как хотелось бы.

В девяти встречах в чемпионате Италии «россонери» пропустили девять мячей, а забили 16. Парижане в девяти играх в Лиге 1 забили чуть поболее — 20 голов. Поставить на то, что в грядущем матче сыграет ОЗ + ТМ 5.5 мяча, можно в «Фонбет» с коэффициентом 1.90. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Да, у парижан получше комплектация состава. Плюс встреча состоится на их домашнем стадионе. С другой стороны, красно-синие далеко не первый год проваливаются в Лиге чемпионов. Есть сомнения, что в текущем тонусе им удастся победить очень чётко организованных «россонери».

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Милан» 25 октября 2023 года

На домашней арене «ПСЖ» наверняка сумеет забить хотя бы один мяч. Несмотря на спад Мбаппе, нападение у него остаётся очень мощным и опасным. Совсем другая история с обороной. Парижане допускают очень много ошибок и пропускают простые голы. Поэтому в том, что «Милан» тоже сумеет забить гол, также не возникает сомнений. В то же время встреча обещает получиться нерезультативной. У обеих команд надёжные голкиперы, а также наблюдаются некоторые проблемы с реализацией. Ставки на обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча в «Фонбет» принимают за 1.90, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча за коэффициент 1.90.

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