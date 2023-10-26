«Айлендерс» — «Оттава». У Владимира Тарасенко всё здорово!

27 октября состоится матч НХЛ «Айлендерс» — «Оттава». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.23. Шансы «сенаторов» оценили в 2.63. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Айлендерс» — «Оттава» 27 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Айлендерс» — «Оттава» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.13. Ставки на победу «островитян» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.78. Если выиграют «сенаторы», сыграет коэффициент 2.05.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз» (27.10.2023)

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 27 октября 2023 года «Айлендерс» сыграют с «Оттавой» на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:30 мск. «Островитяне» слабо начали регулярку и расположились на 14-м месте в Восточной конференции. Если бы не фантастические сейвы Ильи Сорокина, то их дела шли бы ещё хуже.

Голкипер «Айлендерс» в минувшей встрече с «Колорадо» был загружен работой по максимуму — 40 бросков. Защитники просто не успевали за кружевными комбинациями Валерия Ничушкина и его партнёров что привело к поражению со счётом 4:7. Илья пропустил пять шайб, и дважды соперник отправил шайбу уже в пустые ворота «островитян».

Ценность российского голкипера для команды подтверждают игроки «Айлендерс». Нападающий Брок Нельсон рассказал, что хоккеисты благодарят вратаря за постоянную игру на максимуме. Даже когда «островитяне» не в лучшей форме, Илья оставляет команде шансы на победу.

У наставника «Айлендерс» Лэйна Ламберта есть проблемы, которые выявили стартовые матчи регулярки. Позиционное нападение с большим трудом создаёт и реализует моменты — всего 13 заброшенных шайб.

В этом сезоне «островитяне» провели пять матчей. Они победили «Баффало» (3:2) и «Аризону» (1:0), а уступили «Нью-Джерси» (4:5 ОТ), тому же «Баффало» (1:3) и «Колорадо» (4:7). Назвать провалом выступления клуба пока нельзя, но есть вероятность угодить в затяжной кризис, связанный с потерей уверенности в собственных силах.

Немного лучше идут дела у соперника «Айлендерс». В текущем сезоне «сенаторы» провели шесть встреч и записали в актив шесть очков. Они победили «Филадельфию» (5:2), «Тампа-Бэй» (5:2) и «Вашингтон» (6:1), а уступили «Каролине» (3:5), «Детройту» (2:5) и «Баффало» (4:6).

У «Сенаторз» отсутствуют проблемы при организации игры в позиционном нападении — в текущем сезоне уже заброшено 25 шайб. А вот к действиям в защите у тренерского штаба есть серьёзные претензии — хоккеисты часто теряют концентрацию. 21 пропущенный гол — тревожный сигнал для наставника «Оттавы» Ди Джея Смита.

Наверняка тренер благодарит руководство клуба за приглашение в межсезонье нападающего Владимира Тарасенко. Напомним, россиянин перешёл летом из «Рейнджерс» и успел пройти подготовку с командой, что позволило быстро адаптироваться к тактической схеме Смита.

Форвард наладил взаимодействие с партнёрами и является лучшим бомбардиром «сенаторов». Тарасенко забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. Без его усилий команда наверняка находилась бы ниже 10-го места в таблице Восточной конференции.

Хоккеисты «Оттавы» действуют в атакующем стиле, стараясь на скорости проходить среднюю зону и агрессивно вступать в отбор при потере шайбы. Такой хоккей совершенно неудобен «Айлендерс» — при высоком темпе у команды появляется много ошибок в простых ситуациях.

Весьма вероятно, что «сенаторы» будут держать в постоянном напряжении голкипера Илью Сорокина. Поскольку защита «островитян» не отличается надёжностью, поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Айлендерс» — «Оттава» 27 октября 2023 года

На старте регулярки Илья Сорокин находится в отличной форме, поскольку защитники позволяют соперникам «Айлендерс» создавать опасные моменты у собственных ворот, чем предоставляют россиянину обширную практику. Для обладающей талантливым нападением «Оттавы» подобный сценарий матча удобен. Он позволит Владимиру Тарасенко и его партнёрам максимально реализовать атакующий потенциал, что и приведёт минимум к семи заброшенным шайбам.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.28.