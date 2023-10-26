Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Разминка Цыганского короля перед боем с Усиком

28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса. В одном из поединков легендарный Тайсон Фьюри встретится с бывшим бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. Начнётся бой не ранее 23:00 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Фьюри — Нганну

Поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсис Нганну не покажут на территории России.

Коэффициенты букмекеров на бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Букмекеры считают фаворитом Фьюри, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.08. Шансы Нганну оценили коэффициентом 8.00. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 26.0.

Если Тайсон выиграет нокаутом — сыграет коэффициент 3.75, а если по очкам — 6.50. Ставки на то, что Нганну одержит победу досрочно, принимают за 9.50, а на то, что выиграет судейским решением, — за 50.0. Также можно поставить на то, что оба боксёра будут отправлены в нокдаун, за 6.50.

Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну (28.10.2023)

28 октября в Эр-Рияде Тайсон Фьюри проведёт рейтинговый бой с Фрэнсисом Нганну. Зрителям предстоит стать свидетелями поистине уникального события: чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выйдет в ринг с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Отметим, что Хищник дебютирует в профессиональном боксе.

Организаторы поединка преследуют в первую очередь коммерческие интересы. Для них оказалась идеальной ситуация объединить в ринге представителей бокса и ММА, увеличив аудиторию и внимание в медиасфере. Уже разгоняется по социальным сетям реклама «главного боя года». К раскрутке приступили и сами участники: Фьюри традиционно ведёт трэш-ток, а Нганну привлекает медийных персон.

На своей странице в социальной сети Хищник рассказал, что ведёт тренировки с самим Майком Тайсоном. Чемпион даёт уникальные советы и делится секретами бокса. Сам Железный Майк в интервью расхваливал фантастические физические данные Нганну. По мнению Тайсона, у Фрэнсиса есть всё необходимое, чтобы нокаутировать Фьюри.

Следующим привлекли португальского футболиста Криштиану Роналду. Он встретился с Нганну в Саудовской Аравии и подарил часы из своей новой коллекции. Цена подарка — € 100 тыс.

Тем не менее помощь звёзд мирового спорта не изменит изначальную расстановку сил. Нганну не имеет никакого опыта в профессиональном боксе. Для него непривычно всё: ринг вместо клетки, перчатки бóльших размеров и регламент проведения боя. Напомним, организаторы установили, что поединок продлится 10 раундов по три минуты. Хищнику сложно рассчитывать на победу при такой невыгодной стартовой позиции.

Всё это прекрасно понимают Цыганский король и его команда. Тайсон приступил к тренировкам позже Нганну и уделил внимание сгонке лишнего веса. Весьма щадящий график чемпиона стал понятен, когда промоутер сообщил о проведении боя Фьюри — Усик в конце декабря 2023 года.

В ринге с украинским боксёром у чемпиона мира по-настоящему будут гореть глаза. Не является секретом, что Фьюри с огромным трудом находит мотивацию продолжать карьеру. Практически после каждого боя он вновь заводит песню об усталости и желании окончательно уйти из профессионального бокса. Получается, что у него после боя с Нганну будет совсем мало времени на тщательную подготовку к поединку с Усиком.

Сейчас же может сыграть свою роль фактор неожиданности. Вполне вероятно, что мощный Нганну сумеет несколько раз пробить защиту Фьюри, и велик риск получить травму. Но привлекательность поединка с Фрэнсисом в огромном гонораре Цыганского короля. По неофициальным данным, он рассчитывает пополнить банковский счет на $ 50 млн.

В поединке Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну сложно найти спортивную составляющую. Встреча боксёра и бойца ММА — это яркие заголовки, высокий рейтинг трансляций. Для Фьюри важно не затягивать решение о победителе, но не стоит забывать об обязанности отработать контракт — зрителям нужно зрелище.

На что ставить?

Весьма вероятно, что Тайсон Фьюри и его команда рассматривают поединок с Нганну только в качестве подготовки к бою с Усиком. Огромный гонорар выступает хорошим бонусом, но максимально выкладываться с риском получить травму Цыганский король вряд ли будет. Он достаточно прагматичный боец, чтобы оценивать своё подавляющее превосходство во всех технических элементах бокса.

В качестве козыря у Нганну лишь физическая мощь, которая позволяет рассчитывать на нокаутирующий удар. Вот как провести его в бою с искушённым чемпионом — сложный вопрос. Не будем забывать, что на счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 33 победы (24 нокаутом), а один бой с участием Тайсона завершился вничью. Весьма вероятно, что Цыганский король победит досрочно за четыре раунда — зрителей порадует и сам постарается исключить малейшую возможность получить серьёзное повреждение. Вот и поставим на тотал меньше 4.5 раунда за коэффициент 2.04.

Ставка: тотал раундов меньше 4.5 за 2.04.