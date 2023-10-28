Делай ставки на матч «МЮ» — «Ман Сити» и выигрывай мерч любимого клуба от Winline!

29 октября в АПЛ пройдёт манчестерское дерби: «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити». Начало матча — в 18:30 мск. Букмекер Winline приготовил классную акцию для новых клиентов — поклонников АПЛ. Вы можете выиграть футболку любимого клуба, достаточно выполнить очень простые условия.

Как принять участие в акции

Участвовать в акции Winline, посвящённой чемпионату Англии, могут те, кто ещё не стал клиентом букмекера. Чтобы участвовать, нужно выполнить простые условия.

Выберите любимый клуб и зарегистрируйтесь с соответствующим промокодом. Затем сделайте депозит на любую сумму и верьте в свою удачу!

Футболки каких клубов можно выиграть

Букмекер будет разыгрывать футболки пяти самых популярных клубов английской Премьер-лиги. Вот промокоды, с которыми нужно регистрироваться, чтобы претендовать на мерч команды.

«Арсенал» — промокод ARS;

«Манчестер Сити» — промокод MC;

«Ливерпуль» — промокод LIV;

«Челси» — промокод CHE;

«Манчестер Юнайтед» — промокод MU.

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За какими матчами следить?

Winline разыграет футболки после матчей между топовыми клубами АПЛ. Победителей выберут среди участников случайным образом и объявят в соцсетях компании.

Перечень матчей, после которых Winline разыграет футболки:

29 октября — «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»;

12 ноября — «Челси» — «Манчестер Сити»;

25 ноября — «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»;

6 декабря — «Манчестер Юнайтед» — «Челси»;

16 декабря — «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»;

23 декабря — «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ближайший матч — манчестерское дерби! Эрик тен Хаг пока никак не наладит игру «Манчестер Юнайтед», но в принципиальной встрече «красные дьяволы» выложатся на 200 процентов. У Пепа Гвардиолы и его «Манчестер Сити» всё стабильно, но пока команда не на первой строчке АПЛ. Победа в дерби покажет всем — «Сити» готов снова выиграть все самые важные трофеи!

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