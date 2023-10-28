Делай ставки на матч «МЮ» — «Ман Сити» и выигрывай мерч любимого клуба от Winline!

29 октября в АПЛ пройдёт манчестерское дерби: «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити». Начало матча — в 18:30 мск. Букмекер Winline приготовил классную акцию для новых клиентов — поклонников АПЛ. Вы можете выиграть футболку любимого клуба, достаточно выполнить очень простые условия.
Как принять участие в акции
Участвовать в акции Winline, посвящённой чемпионату Англии, могут те, кто ещё не стал клиентом букмекера. Чтобы участвовать, нужно выполнить простые условия.
Выберите любимый клуб и зарегистрируйтесь с соответствующим промокодом. Затем сделайте депозит на любую сумму и верьте в свою удачу!
Футболки каких клубов можно выиграть
Букмекер будет разыгрывать футболки пяти самых популярных клубов английской Премьер-лиги. Вот промокоды, с которыми нужно регистрироваться, чтобы претендовать на мерч команды.
- «Арсенал» — промокод ARS;
- «Манчестер Сити» — промокод MC;
- «Ливерпуль» — промокод LIV;
- «Челси» — промокод CHE;
- «Манчестер Юнайтед» — промокод MU.
Выбирайте любимый клуб, регистрируйтесь до 31 декабря и ждите топовых матчей АПЛ, после них букмекер будет разыгрывать призы!
За какими матчами следить?
Winline разыграет футболки после матчей между топовыми клубами АПЛ. Победителей выберут среди участников случайным образом и объявят в соцсетях компании.
Перечень матчей, после которых Winline разыграет футболки:
- 29 октября — «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»;
- 12 ноября — «Челси» — «Манчестер Сити»;
- 25 ноября — «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»;
- 6 декабря — «Манчестер Юнайтед» — «Челси»;
- 16 декабря — «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»;
- 23 декабря — «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ближайший матч — манчестерское дерби! Эрик тен Хаг пока никак не наладит игру «Манчестер Юнайтед», но в принципиальной встрече «красные дьяволы» выложатся на 200 процентов. У Пепа Гвардиолы и его «Манчестер Сити» всё стабильно, но пока команда не на первой строчке АПЛ. Победа в дерби покажет всем — «Сити» готов снова выиграть все самые важные трофеи!
Регистрируйся в Winline, смотри АПЛ и выигрывай футболку любимого клуба! Всем удачи!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736