«Метц» — «Гавр». Кузяев будет равняться на Головина

29 октября состоится матч 10-го тура Лиги 1 «Метц» — «Гавр». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Метца» можно с коэффициентом 2.60. Шансы «Гавра» оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Метц» — «Гавр» 29 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Метц» — «Гавр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Метц» — «Гавр» (29.10.2023)

Во французской Лиге 1 пришло время уже для 10-го тура. В одном из матчей 29 октября 2023 года «Метц» на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» будет принимать «Гавр». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

«Мессинцы» начали этот сезон неудачно и после девяти матчей располагаются на 16-м месте. От зоны прямого вылета их отделяют всего три очка. Команда выиграла всего два матча Лиги 1 – у «Клермона» со счётом 1:0 и у Ланса» — 1:0. В пяти встречах «Метц» проиграл, причём четыре поражения кряду потерпел в последних матчах.

Таким образом, тёмно-бордовые проиграли подряд «Страсбургу» (0:1), «Тулузе» (0:3), «Ницце» (0:1) и «Монако» (1:2). Всего один гол забил клуб за это время, причём он был быстрым. Уже на четвёртой минуте матча с монегасками «Метц» открыл счёт, но дубль Александра Головина спутал все карты.

Ещё хуже тот факт, что «мессинцы» не выиграли ни одной встречи в текущем сезоне дома. За четыре матча было две ничьих и столько же поражений. Пока непонятно, за счёт чего «Метц» будет выходить из тяжёлого состояния. Сделать это в матче с «Гавром» будет очень сложно, потому что соперник по максимуму настраивается на каждую игру.

«Небесные» провели минувший сезон в Лиге 2 и выиграли её. Чтобы составить хоть какую-то конкуренцию командам выше уровнем, руководство сделало несколько трансферов. Основным приобретением тёмно-синих стал Далер Кузяев, который перебрался из «Зенита». На данный момент покупка себя полностью оправдывает.

После девяти туров «Гавр» занимает 11-е место, отставая от топ-6 турнирной таблицы всего на четыре очка, но опережая зону вылета на два. Всего клуб побеждал двух встречах, проиграв три. Из 10 забитых мячей командой в Лиге 1 два записал на свой счёт Далер Кузяев. Россиянин стал основным игроком «небесных» и выходил в стартовом составе в восьми из девяти встреч.

Правда, у «Гавра» тоже наметился спад. Несмотря на хороший старт сезона, тёмно-синие не могут выиграть три последние встречи. За этот отрезок они завершили вничью игру с «Лансом», а также уступили «Лиллю» (0:2) и «Марселю» (0:3). Таким образом, клуб не может забить на этой дистанции даже гола. Встреча с подходящим по уровню соперником – как нельзя кстати.

У «Гавра» есть проблема с выездными матчами. В этом розыгрыше чемпионата Франции подопечные Луки Элснера в гостях три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Ничейные результаты в какой-то мере можно даже назвать хорошими. Несмотря на высокий уровень соперников, «небесные» оказывали достойное сопротивление, забили по два гола «Монпелье» (2:2) и «Ренну» (2:2), а также выдержали напор «Лиона» (0:0).

Сможет ли Кузяев повторить недавний успех Головина в матче с «Метцем»? Александр оформил дубль, а Далеру может хватить даже одного мяча, чтобы обыграть тёмно-бордовых. Наверняка настроение соперника будет не из лучших, если за два тура лишат его очков два россиянина. В любом случае у «Гавра» больше шансов на победу, учитывая неуступчивость команды в гостевых встречах. Даже несмотря на то, что по-прежнему не было побед на выезде. У «Метца» вообще серия из четырёх поражений, и она продлится ещё на одну игру. Поставим на победу «небесных» за 2.95.

Прогноз и ставки на матч «Метц» — «Гавр» 29 октября 2023 года

Очень тяжёлый матч, в котором всё может решить лишь один забитый мяч. Вероятнее всего, его автором станет кто-то из футболистов «Гавра». Команда хорошо играет с равными соперниками, а порой даёт достойный отпор клубам из верхней части таблицы. «Метц» попал в тяжёлую ситуацию и проиграл четыре последние встречи, причём забил в них лишь один гол. Также возьмём во внимание историю очных матчей, судя по которой «небесные» не уступают тёмно-бордовым на протяжении шести встреч, выиграв три из них.

Ставка: победа «Гавра» за 2.95.