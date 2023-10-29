«Сочи» — «Динамо» М. Мичков закусится с Гусевым

30 октября состоится матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» Москва. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.76. Шансы сочинцев оценили в 3.68. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» М 30 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Сочи» — «Динамо» Москва получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.51. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.47. Поставить на то, что выиграют матч сочинцы, можно за коэффициент 2.68.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» М (30.10.2023)

Набрал ход регулярный сезон КХЛ. 30 октября 2023 года «Сочи» сыграет с московским «Динамо» на стадионе «Большой». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. «Леопарды» в минувшей встрече со СКА продемонстрировали характер. Они победили со счётом 5:4, причём победную шайбу забросили на последней минуте матча.

Уровень выступления сочинцев, отыгравшихся со счёта 0:2, впечатлил главного тренера СКА. Роман Ротенберг в послематчевом интервью отметил хорошие физические кондиции хоккеистов «Сочи», а также большое количество болельщиков на трибунах, которые поддерживали команду. Наставник петербуржцев рассказал, что эмоции с трибун заводят игроков.

Победа в матче со СКА завершила серию «Сочи» из четырёх поражений. Подопечные Дмитрия Кокорева уступили ЦСКА (1:2), дважды «Спартаку» (2:5 и 1:3), а также «Барысу» (3:5). Весьма вероятно, что мини-кризис в игре «леопардов» связан с недавним переходом в СКА нападающего Борны Рендулича.

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов оценил в интервью СМИ, как на результаты клуба повлиял обмен хорвата в СКА. Он отметил, что Борна умело реализовывал опасные моменты. Но в его отсутствие на первый план выйдут россияне и возьмут на себя ответственность за результат. Речь прежде всего идёт о Тянулине и Мичкове.

Стоит отметить лучшего бомбардира «леопардов» в текущем сезоне Артура. 26-летний нападающий забросил семь шайб и сделал девять результативных передач. В свою очередь, Матвей начинает оправдывать авансы специалистов. Получив достаточно игрового времени, талантливый форвард стабильно набирает очки. Он забил семь голов и сделал семь ассистов.

После 22 встреч сочинцы занимают шестое место в таблице Западной конференции. Они записали в актив 25 очков. Главная проблема «леопардов» — грубые ошибки в обороне, которые привели к 78 пропущенным голам. Хуже дела в защите обстоят лишь у «Куньлуня» — 90 и «Витязя» — 87.

У «Динамо» проблем с оборонительной линией в текущем сезоне нет, если убрать за скобки игру с «Торпедо», которая завершилась победой подопечных Ларионова со счётом 7:1. Бело-голубые цепко защищаются, бесстрашно блокируют броски и редко кому уступают в силовой борьбе.

Кроме того, стабильны голкиперы — Илья Коновалов в последней встрече с «Салаватом Юлаевым» сделал несколько впечатляющих сейвов и помог «Динамо» победить со счётом 2:1.

В послематчевом интервью главный тренер Алексей Кудашов похвалил спецбригаду по нейтрализации большинства. Ему понравилось, что хоккеисты выдержали напор соперника. 16 минут они провели в меньшинстве, поэтому тренерскому штабу предстоит поработать над дисциплиной команды.

Матч в Уфе стал первым в предстоящей затяжной пятиматчевой выездной серии. Любопытно, что подопечные Алексея Кудашова проведут в Сочи две игры подряд — 30 и 31 октября. Хватит ли сил бело-голубым, ведь «леопарды» в отличной физической форме и на моральном подъёме после волевой победы над СКА.

«Сочи» на домашней арене действует агрессивно в нападении, стараясь за счёт превосходства в скорости заставлять соперника совершать ошибки. Вот только защита «леопардов» слабо подготовлена к такому стилю и много пропускает.

В «Динамо» набрали отличную форму Никита Гусев и Джордан Уил, которым удобно на свободном пространстве создавать и реализовывать опасные моменты. Вот и поставим на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» М 30 октября 2023 года

«Сочи» на домашней арене проводит результативные матчи — в трёх из последних четырёх игр забрасывалось минимум семь шайб. Учитывая умение бело-голубых реализовывать голевые моменты и проблемы «леопардов» в обороне, поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 1.96.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.96.