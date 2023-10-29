«Эмполи» — «Аталанта». Миранчук станет свидетелем ещё одной хорошей игры

Но со скамейки запасных. Россиянин пребывает в плохом тонусе и получает мало игрового времени. Всё вернулось на круги своя.

30 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Аталанта». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «богинь» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «синих» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Эмполи» — «Аталанта» 30 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эмполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Аталанта» (30.10.2023)

В Серии А на 30 октября запланированы две встречи 10-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Карло Кастеллани» померяются силами местный «Эмполи» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Лукой Массими.

«Эмполи» очень неудачно начал сезон, но затем постепенно начал приходить в себя. В последних пяти турах в чемпионате Италии «синие» уступили только лидирующему «Интеру» (0:1) и «Болонье» (0:3). Также они сыграли вничью с «Удинезе» (0:0), а победили «Салернитану» (1:0) и «Фиорентину» (2:0).

Улучшение результатов последовало благодаря смене главного тренера. Паоло Дзанетти был отправлен в отставку. Его должность занял 69-летний Аурелио Андреацолли, ранее уже работавший в клубе. Возвращение опытного специалиста моментально взбодрило команду.

Хотя во встрече с «Фиорентиной» подопечные Андреацолли не пропустили только чудом. Соперник нанёс целых 18 ударов, семь из которых пришлись в створ. Этриту Берише стоит отдать должное за то, что он сумел парировать все удары. Если бы не старания голкипера, счёт и результат наверняка были бы иными.

Так или иначе, пропускать «Эмполи» стал гораздо меньше, чем раньше. В последних пяти матчах он пропустил только четыре мяча. Теперь надо работать над результативностью. В девяти турах в текущем розыгрыше Серии А команда забила только три мяча — меньше всех.

«Аталанту» ждёт непростое испытание, но она и сама сейчас в ударе. В девяти встречах в чемпионате Италии команда из Бергамо уступила только «Фрозиноне» (1:2), «Фиорентине» (2:3) и реабилитировавшемуся после неудачного старта сезона «Лацио» (2:3). Также она сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0).

За счёт побед в остальных матчах бергамаски поднялись на шестую строчку в турнирной таблице первенства. Также они преуспевают в Лиге Европы. В трёх встречах группового этапа подопечные Джан Пьеро Гасперини победили «Ракув» (2:0) и «Спортинг» (2:1), а также сыграли вничью со «Штурмом» (2:2).

Несмотря на продажу Расмуса Хойлунда в «Манчестер Юнайтед», мощность атакующей линии «Аталанты» не снизилась. Она, по обыкновению, демонстрирует приятный глазу остроатакующий футбол и регулярно добывает хорошие результаты. В 12 матчах во всех официальных турнирах «богиня» забила 21 гол.

При этом у Гасперини порядок в обороне. За этот же период времени команда пропустила только 11 мячей. Плохо только, что все они были забиты бергамаскам на выезде. Гостевой фактор у них заметно хромает. Также не совсем понятно, зачем «Аталанта» вернула Алексея Миранчука. В этом сезоне он принял участие только в четырёх матчах, в которых суммарно отыграл чуть больше 90 минут.

В прошлом сезоне Миранчук был одним из лидеров «Торино». Ожидалось, что состоится либо полноценный трансфер россиянина, либо ещё одна аренда на сезон. Однако договориться не удалось, и россиянин вернулся в состав бергамасков после разговора с Гасперини.

Пока что всё говорит о том, что Алексей вернулся зря. Как и раньше, он практически не получает игрового времени. Агент 28-летнего футболиста уверяет, что с настроем у полузащитника проблем нет. Он подчеркнул, что Миранчук тренируется и готовится к каждой игре.

Однако недавние товарищеские матчи с Камеруном и Кенией заставляют усомниться в словах агента. Алексей в этих встречах выступил крайне неудачно, особенно в игре с кенийцами, в которой вышел на поле в стартовом составе. Так что Гасперини тоже можно понять. В футболе россиянина наблюдается заметный спад.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.75. 7 из 10 последних очных встреч закончились именно так. У «Аталанты» гораздо лучше глубина и качество состава, а также результаты на дистанции, чем у «Эмполи».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Аталанта» 30 октября 2023 года

«Эмполи» воодушевлён сменой главного тренера. Вполне вероятно, на домашнем стадионе ему удастся зацепиться за ничью. У «Аталанты» наблюдаются проблемы с выездами. С другой стороны, у неё больше ресурсов, лучше рисунок футбола и показатели на дистанции. История очных встреч свидетельствует в пользу того, что «богиня» не проиграет и голов будет немного. Думаем, сыграет данная ставка и в этот раз. «Синие» при Андреацолли очень мало как забивают, так и пропускают.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.