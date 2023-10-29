«Отеллос» — «Арис». Кокорин набирает форму

Россиянин приступил к тренировкам в общей группе. Вскоре он вернётся на прежний уровень.

30 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Кипра «Отеллос» — «Арис». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ариса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Отеллоса» оценён экспертами в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Кипра «Отеллос» — «Арис» 30 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Отеллос» — «Арис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Кипра «Отеллос» — «Арис» (30.10.2023)

Позади матчи 3-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. 30 октября состоится матч, который закроет программу 9-го тура чемпионата Кипра. В городе Ларнака померяются силами местный «Отеллос» и «Арис» из Лимасола. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В восьми матчах в текущем розыгрыше чемпионата Кипра «Отеллос» не одержал ни одной победы. Ничьих при этом всего три — с «Аполлоном» (1:1), «Этникосом» (1:1) и идущей на предпоследнем месте «Кармиотиссой» (0:0). За этот период времени он забил только семь мячей, в то время как пропустил 13.

Таким образом, команда из Ларнаки расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. Показатели плохие, но ничего удивительного в них нет. Текущий розыгрыш первенства всего лишь второй для «Отеллоса» за последние 10 лет. Всё остальное время он провёл во втором по значимости дивизионе страны.

Крайне маловероятно, что подопечным Александроса Гарпозиса удастся по итогам сезона сохранить прописку в первенстве. «Остеллос» очень сильно ограничен в резервах. В его составе много легионеров, но по классу и технике они уступают футболистам других клубов чемпионата Кипра.

То ли дело «Арис», активно прогрессирующий последние несколько лет под руководством белорусского специалиста Алексея Шпилевского. Благодаря его стараниям по итогам минувшего сезона «лёгкая бригада» впервые в истории стала обладательницей золотых медалей чемпионата Кипра.

В текущем сезоне дела у клуба из Лимасола также идут весьма недурно. Он располагается на втором месте в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Аполлона» составляет всего одно очко. При этом «Арис» неплохо смотрится на международной арене.

«Лёгкая бригада» прилично пошумела в Лиге чемпионов и теперь имеет неплохие шансы на выход в плей-офф одного из двух менее престижных евротурниров — Лиги Европы или Лиги конференций. В трёх матчах группового этапа она уступила пражской «Спарте» (2:3) и «Бетису» (0:1). Победила «Рейнджерс» (2:1).

Примечательно, что во встрече с «Бетисом» не принимал участия лучший игрок минувшего сезона чемпионата Кипра Александр Кокорин. Он пропустил встречу из-за недомогания. Ранее появлялась информация о том, что россиянин провёл матч с «Рейнджерс» на уколах.

Благо Кокорин начал идти на поправку. Недавно в «Арисе» подтвердили, что он вернулся в состав и приступил к тренировкам в общей группе. В этом сезоне нападающий пока что редко радует результативностью. В шести официальных матчах он отметился только двумя забитыми мячами.

Однако если в ближайшем будущем форвард наберёт форму и вернётся на тот уровень, который был в прошлом сезоне, команда из Лимасола станет ещё сильнее и неуступчивее. Поставить на то, что она победит «Отеллос» и тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.

Несмотря на возникшие у Кокорина проблемы со здоровьем, с результативностью у «лёгкой бригады» всё в полном порядке. В 17 матчах во всех официальных турнирах она забила целых 40 мячей. И это при том, что в соперниках было немало сильных команд, обладающих отменно отлаженной игрой в обороне.

Правда, и сами подопечные Шпилевского за этот период времени пропустили немало — 24 гола. На домашнем стадионе у клуба из Ларнаки есть неплохие шансы забить как минимум один гол. Зацепиться за очки вряд ли удастся, но вот доставить некоторые проблемы и избежать разгрома у него, вполне вероятно, получится.

Прогноз и ставка на матч 9-го тура чемпионата Кипра «Отеллос» — «Арис» 30 октября 2023 года

«Отеллос» является одним из главных аутсайдеров чемпионата Кипра. Он постоянно проигрывает и много пропускает. Предлагаем поставить на то, что много забивающий «Арис» одержит результативную победу в грядущем матче. «Лёгкая бригада» преуспевает в первенстве и вполне добротно выступает в еврокубковых турнирах. У неё больше резервов, а также лучше поставлена командная игра.

Ставка: победа «Ариса» и тотал больше 2.5 мяча за 2.06.