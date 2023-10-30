«Бостон» — «Флорида». Сергею Бобровскому тяжело

Голкипер сыграл в шести из семи стартовых матчей нового сезона. Отдых бы не помешал.

31 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Бостон» — «Флорида». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех «Пантерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон» — «Флорида» 31 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бостон» — «Флорида» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» (31.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

31 октября состоится сразу девять встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из них на льду стадиона «Ти-Ди Гарден» в Бостоне померяются силами «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Бостон» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, но в Кубке Стэнли не сумел пробраться даже во второй раунд. Не пустила дальше как раз «Флорида» — 3-4 в серии. Летом состав клуба претерпел некоторые перемены. Объявил о завершении карьеры один из лидеров — Патрис Бержерон. Также ушло несколько менее важных игроков.

В то же время «Брюинз» сохранили практически весь основообразующий костяк и неплохо усилились. Новый сезон они начали очень бодро. В семи матчах подопечные Джима Монтгомери уступили только «Анахайму» (3:4 ОТ). Во всех остальных встречах они одержали победы в основное время.

Обыграв на выезде «Чикаго» (3:0), «мишки» повторили клубный рекорд 86-летней давности. Победа в матче с «Блэкхоукс» стала для них шестой подряд на старте сезона. Единственный раз до нынешнего момента «мишки» выигрывали шесть матчей кряду на старте регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-1937/1938.

Сейчас «Бостон» расположился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Отставание от лидирующего «Вегаса» составляет два очка, но у него есть ещё игра в запасе. В восьми встречах «Брюинз» забросили 26 шайб, а пропустили только 12 — меньше всех. В прошлом сезоне крепкая оборона также являлась их визитной карточкой.

В нападении у «мишек» зажигают многолетний лидер Брэд Маршан и Давид Пастрняк. Любящий провоцировать соперников канадец в восьми матчах записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и столько же результативных передач. Чех, в свою очередь, набрал за этот период времени целых 13 (8+5) очков по системе «гол+пас». На данный момент он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги.

«Флорида», как мы помним, по итогам минувшего сезона добралась до финала Кубка Стэнли, в котором уступила «Вегасу» со счётом 1-4 в серии. Одним из главных творцов успеха стал Сергей Бобровский. В плей-офф 35-летний голкипер демонстрировал шикарную игру. Его надёжность вдохновляла команду на подвиги.

Летом «Пантерз» прилично усилили состав. Они подписали защитника «Питтсбурга» Дмитрия Куликова и ещё несколько качественных хоккеистов. Несмотря на это, новый сезон подопечные Пола Мориса, когда-то возглавлявшего магнитогорский «Металлург», начали не лучшим образом.

В семи матчах «Флорида» обыграла только «Нью-Джерси» (4:3), «Торонто» (3:1), «Сан-Хосе» (3:1) и «Сиэтл» (3:2). Три из четырёх побед она одержала на домашнем стадионе. Уступили «пантеры» сначала «Миннесоте» (0:2) и «Виннипегу» (4:6), а затем «Ванкуверу» (3:5). Таким образом, они расположились на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Стоит отметить, что Куликов в стартовых семи играх в составе «Флориды» проявил себя неплохо. Он отметился пятью результативными передачами. Также в хорошей форме лидеры атаки «пантер» — Александр Барков, Сэм Райнхард и Мэттью Ткачук. Они радуют результативностью, но порой этого оказывается недостаточно, равно как и стараний Бобровского.

Российский голкипер принял участие в шести из семи матчей текущего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ. За этот отрезок времени он совершил 164 сейва. Однако пропустила «Флорида» в этих семи встречах столько же, сколько забила — 20 шайб. В защите у неё наблюдается беспорядок.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится победа «Бостона» в основное время за коэффициент 1.86. Если в плей-офф НХЛ «Пантерз» оказались сильнее, то регулярный чемпионат в последнее время стал территорией «мишек». Здесь они доминируют и обновляют рекорды.

В прошлом сезоне «Брюинз» установили уникальное достижение, выиграв 14 домашних матчей подряд со старта сезона. Также они установили рекорд по количеству побед за конкретный розыгрыш регулярного чемпионата — 65.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Бостон» — «Флорида» 31 октября 2023 года

В регулярном чемпионате «Бостон» не остановить. Он обыгрывает всех без разбора, демонстрируя очень компактную игру в обороне. На домашнем стадионе у него есть отличные шансы победить испытывающую некоторые трудности на старте сезона «Флориду». У «пантер» в защите явно не хватает надёжности. Кроме того, наверняка уже «наелся» Сергей Бобровский. У него практически нет времени на отдых.

Ставка: победа «Бостона» в основное время за коэффициент 1.86.