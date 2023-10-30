«Зенит» — «Крылья Советов». Сергей Семак прибедняется

Тренер говорит, что клуб стал слабее, но ему ли жаловаться на обстоятельства?

31 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех самарцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 31 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» (31.10.2023)

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство уходит на небольшой перерыв, уступая место встречам Кубка России. 31 октября состоятся две игры заключительного тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Недавно Сергей Семак дал интервью, в котором сказал, что относительно минувшего сезона «Зенит» стал слабее. Он отметил, что клуб подсел как с эмоциональной точки зрения, так и в плане качества состава. Специалист посетовал на кадровые потери, а также на необходимость прибегать к смене игровой схемы.

У петербуржцев действительно наблюдается спад, но они по-прежнему являются одними из главных претендентов на золотые медали РПЛ. Сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице. В запасе у них ещё много времени, а также две игры с лидирующим «Краснодаром».

В 13 встречах в РПЛ подопечные Семака потерпели только три поражения и два раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 27 мячей, а пропустили только 13. Также клуб из Санкт-Петербурга преуспевает в Кубке России. В пяти встречах он уступил только «Балтике» (0:1), на выезде.

Сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Они возглавляют турнирную таблицу группы. Отрыв от располагающейся на второй строчке «Балтики» составляет два очка, а от идущего на третьем месте «Ахмата» — четыре очка. У «Зенита» есть всё для того, чтобы выиграть группу.

Во встрече заключительного тура петербуржцы встретятся с замыкающими турнирную таблицу группового этапа Кубка России «Крыльями Советов». В пяти матчах самарцы победили только «Балтику» (2:1). Во всех остальных играх потерпели поражения в основное время.

За этот период времени самарцы забили только пять мячей, а пропустили 11. Они уже лишились шансов выйти в плей-офф турнира, но вряд ли это сильно расстраивает болельщиков. Игорь Осинькин изначально делал ставку на РПЛ, в которой дела у его подопечных идут отменно.

«Крылья Советов» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Зенита» составляет четыре очка. В 13 матчах самарцы уступили «Рубину» (1:2), «Пари НН» (0:2) и как раз петербуржцам (1:3). Также они сыграли вничью с «Динамо» (3:3), «Локомотивом» (1:1), ЦСКА (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

За этот отрезок времени подопечные Осинькина забили 27 мячей. Пропустили тоже немало — 17. В Кубке России специалист прибегал к экспериментам и выделял игровое время совсем молодым футболистам. Ввиду неопытности они допускали много простых ошибок, что приводило к большому количеству пропущенных мячей и поражениям.

В грядущем матче Осинькин вряд ли станет изменять выбранной стратегии. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.20. Все семь последних очных встреч, проходивших на стадионе «Газпром Арена», закончились именно так.

У петербуржцев на порядок больше ресурсов, чем у «Крыльев Советов». Если в РПЛ сине-бело-голубые уверенно обыграли самарцев, то в Кубке России они тем более должны победить с разгромным или близким к этому счётом. Голов должно быть много, ведь встречаются две самые результативные команды первенства.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 31 октября 2023 года

У «Зенита», пожалуй, самая лучшая комплектация и глубина состава в РПЛ. Что бы там ни говорил Семак, на домашнем стадионе у петербуржцев есть все шансы уверенно обыграть «Крылья Советов». История очных встреч на «Газпром Арене», статистика команд и расклад в группе всецело на стороне результативной победы сине-бело-голубых.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.