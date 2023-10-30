СКА — «Ак Барс». Билялетдинов ощущает отсутствие Шипачёва

31 октября состоится матч КХЛ СКА – «Ак Барс». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.12. Шансы казанцев оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Ак Барс» 31 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч СКА – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. На победу петербуржцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.63. Ставки на победу в матче казанцев идут за 2.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» (31.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ, в котором интриги только разгораются. 31 октября на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге СКА будет принимать «Ак Барс». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Красно-синие слабо начали текущий сезон, но постепенно набирают форму. Возможно, руководство поторопилось расстаться с важными хоккеистами для атаки, поэтому нападение выглядело слабо. Команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 24 очка.

После 22 игр петербуржцы побеждали в 12. Интересный факт, в этом розыгрыше КХЛ СКА ни разу не переводил матч в овертайм или буллиты. Все встречи завершились в основное время. Красно-синие выиграли четыре из шести последних матчей. Обыграли подопечные Ротенберга минское «Динамо» (3:2), «Адмирал» (5:0), «Локомотив» (3:2) и «Куньлунь» (6:3). Одно из поражений СКА потерпел в игре с «Нефтехимиком», что стало сенсацией.

В последней встрече красно-синие уступили «Сочи» со счётом 4:5. Команда из Санкт-Петербурга дважды была впереди, но не смогла удержать преимущество. Более того, шайбу, которая стала для сочинцев победной, клуб забросил на последней минуте – обидно. Для петербуржцев это была уже четвёртая игра подряд на выезде. Усталость дала о себе знать, но теперь СКА возвращается домой.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. За 23 встречи регулярного сезона КХЛ команда набрала 32 очка. Всего казанцы выиграли 15 матчей, забросили 72 шайбы, а пропустили 55. Шипачёв и Радулов набрали по 22 очка и входят в топ-15 лучших бомбардиров этого розыгрыша.

После победной серии длиной в пять игр «барсы» начали ошибаться. Они уступили в трёх из пяти последних встреч. Потерпел поражение «Ак Барс» в матчах с «Сибирью» (2:3 ОТ), «Ладой» (3:6) и «Нефтехимиком» (1:2). Обыграть казанцам удалось ЦСКА (4:1) и «Авангард» (2:1 ОТ). Интересно, что подопечные Билялетдинова проиграли слабым по уровню клубам, а обыграли сильных соперников.

Оба последних матча «Ак Барс» проиграл на выезде. Гостевая серия началась неудачно и может продолжиться во встрече со СКА. К слову, в последней встрече казанцы уступили «Нефтехимику» без Шипачёва и Радулова в составе. Билялетдинов рассказал, что у Александра микротравма, а Вадим пропустил уже две игры из-за более серьёзного повреждения.

Петербуржцы возвращаются домой после тяжёлой гостевой серии. Последний матч СКА проиграл «Сочи», что можно сравнить с лёгкой сенсацией. У «Ак Барса», наоборот, продолжаются выезды, причём два последних завершились поражениями. Причём соперники были не такими серьёзными, как подопечные Ротенберга. Мы рекомендуем ставку на победу красно-синих за 2.12.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Ак Барс» 31 октября 2023 года

СКА будет очень мотивирован заставить забыть болельщиков поражение во встрече с «Сочи». К тому же команда соскучилась по домашней арене, а вернувшись, постарается отработать на максимальном уровне. «Ак Барс» начал выездную серию с двух проигранных матчей – «Ладе» и «Нефтехимику». К тому же казанцам тяжело без Шипачёва, а также есть микротравма у Радулова. Исходя из всего этого, рекомендуем поставить на победу СКА за 2.12.

Ставка: победа СКА за 2.12.