«Локомотив» — «Рубин». Дзюбе мешает излишнее давление?

1 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Рубин». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех казанцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Рубин» 1 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Рубин» (01.11.2023)

Fonbet Кубок России . Группа B Fonbet Кубок России . Группа B 01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК Локомотив М Москва Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство уходит на небольшой перерыв, уступая место встречам Кубка России. 1 ноября состоятся три игры заключительного тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» померяются силами «Локомотив» и «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В пяти матчах в Кубке России железнодорожники уступили только «Ростову» (1:2) и «Уралу» (0:0, по пенальти 2:4). Причём в обоих случаях они выступали на выезде. Подопечные Михаила Галактионова победили екатеринбуржцев (2:1), «Рубин» (1:0) и ростовчан (3:1). Таким образом, они расположились на первом месте в таблице группы.

«Локомотив» уже гарантировал себе попадание в верхнюю часть сетки турнира. Отрыв от «Урала» и «Ростова» составляет два очка. Как бы ни закончился матч между екатеринбуржцами и ростовчанами, ниже второй строчки красно-зелёные не опустятся.

В последних трёх турах в чемпионате России «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и «Динамо» (0:0), а также уступил «Ростову» (0:1). В результате он спустился на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Приятного в этом мало, но и поводы бить тревогу отсутствуют.

Во-первых, в двух из трёх этих встреч железнодорожники выступали на выезде. Во-вторых, во всех этих играх они продемонстрировали качественный атакующий футбол. Галактионов остался недоволен только матчем с «Ростовом». Его расстроили быстрый пропущенный мяч и итоговый результат.

Проблема железнодорожников заключается в плохой реализации. Они регулярно создают много моментов, но редко забивают. В последних 11 матчах в чемпионате России красно-зелёным только три раза удалось забить больше одного гола за игру.

«Рубин», напротив, в осенней части сезона заметно прибавил. В последних пяти встречах в РПЛ он уступил только лидирующему «Краснодару» (0:2) и сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Победили подопечные Рашида Рахимова «Факел» (1:0), «Ахмат» (1:0) и набравшую приличный ход «Балтику» (1:0).

Бросается в глаза, что казанцы за этот период времени очень мало пропустили — всего два мяча. Всё благодаря качественным усилениям и правильным решениям Рахимова. «Рубин» подписал сразу пять игроков под закрытие трансферного окна. Большую часть новичков тренер адаптировал на усиление защиты и средней линии.

Один из новобранцев, Валентин Вада, правда, уже успел получить повреждение. После победы в матче последнего тура РПЛ с «Балтикой» Рахимов рассказал, что полузащитник, ставший автором единственного мяча, провёл игру с выбитым плечом. Тренер признался, что опасался жёсткого столкновения, которое могло бы привести к усугублению травмы.

В грядущем матче Рахимов вряд ли станет рисковать здоровьем Вады. Для его подопечных встреча заключительного тура группового этапа Кубка России — не более чем формальность. Казанцы уже лишились шансов выйти в плей-офф. В пяти матчах они одержали только одну победу и, таким образом, расположились на последнем месте в группе. Отставание от «Ростова» слишком велико — четыре очка.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.88. 8 из 11 последних очных встреч закончились именно так. Другие ознаменовались ничейными исходами. У железнодорожников больше резервов. Плюс встреча состоится на их домашнем стадионе.

Красно-зелёные наверняка победят, но много голов от них ждать определённо не стоит. Относительно минувшего сезона результативность Артёма Дзюбы и других ведущих нападающих москвичей заметно снизилась. Недавнее приобретение нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова (аренда на сезон) не сильно им помогло. Видимо, нужны ещё новички в группу атаки.

Интересно, что недавно Дзюбу пригласил в свой клуб («Атлетико Сеаренсе») бывший футболист «Спартака» Ари. Бразилец напомнил Артёму о временах, когда они вместе выступали в составе московской команды, а также предложил сменить прописку летом или зимой.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Рубин» 1 ноября 2023 года

«Локомотив» выглядит фаворитом предстоящего матча. У него лучше глубина состава и результаты на дистанции. Тем не менее ждать от железнодорожников результативной победы не стоит. У них наблюдаются проблемы с завершением. Кроме того, «Рубин» стал реже пропускать. В конце концов, история очных встреч всецело на стороне москвичей и в этих матчах не было слишком большого количества голов.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.