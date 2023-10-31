«МЮ» — «Ньюкасл». Тен Хаг стал токсичным?

Гари Невилл считает, что нынешние манкунианцы пропитаны негативом. Этот сезон пока что складывается для них ужасно.

1 ноября состоится матч 1/8 финала Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.15. Успех «сорок» оценён в 3.50. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «МЮ» — «Ньюкасл» 1 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» (01.11.2023)

Позади матчи 10 тура АПЛ. 1 ноября состоятся шесть встреч 1/8 финала Кубка лиги Англии. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере померяются силами местный «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

В 10 встречах в АПЛ «МЮ» одержал только пять побед. Во всех остальных матчах он потерпел поражения. Таким образом подопечные Эрика тен Хага расположились на восьмой строчке в турнирной таблице. Отставание от идущей на пятом месте «Астон Виллы» составляет уже семь очков.

Всё плохо и в Лиге чемпионов. В трёх матчах группового этапа манкунианцы победили только «Копенгаген» (1:0), причём не без везения. Также они уступили «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3). После разгромного поражения во встрече последнего тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3), бывший легендарный футболист Гари Невилл заявил о том, что клуб превращается в кладбище.

Невилл подчеркнул, что в «МЮ» всё пропитано негативом и токсичностью, которая разъедает каждого менеджера и игрока, приходящихся в команде. Прав Гари или нет, но у большинства ведущих и приобретённых в это трансферное окно футболистов «красных дьяволов» отчётливо наблюдается спад.

Тен Хаг призвал не отчаиваться. Несмотря на разгромное поражение, он заявил о том, что команда продолжает прогрессировать. Он отметил, что игроки возвращаются после травм, и команда становится сильнее. Хотелось бы верить в его оптимистичный прогноз, но пока что «МЮ» вырывает очки только за счёт характера, причём у середняков и аутсайдеров.

У «красных дьяволов» нет ни поставленной игры в обороне, ни мощности в атаке. В 14 матчах во всех официальных турнирах они забили меньше, чем пропустили — 20:23. Любопытно, что за последние 10 лет манкунианцы проиграли столько же домашних матчей, сколько в эпоху сэра Алекса Фергюсона — 34. Шотландский специалист руководил командой на протяжении 26 лет.

«Ньюкасл», в свою очередь, неудачно начал сезон, но затем пришёл в себя и встал на путь исправления. В последних шести встречах в чемпионате Англии он не потерпел ни одного поражения. Вничью «сороки» сыграли с «Вест Хэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (2:2). Победили они «Брентфорд» (1:0), «Шеффилд» (8:0), «Бёрнли» (2:0) и «Кристал Пэлас» (4:0).

Также в трёх турах группового этапа Лиги чемпионов подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Миланом» (0:0), разгромили «ПСЖ» (4:1) и уступили дортмундской «Боруссии» (0:1). Всё шло хорошо, пока в одночасье наставник не лишился подспорья ставшего одним из лидеров «Ньюкасла» полузащитника Сандро Тонали.

Хавбек был отстранён от участия в футбольных матчах на 10 месяцев, в связи с обвинениями в незаконных ставках, выдвинутыми Федерацией футбола Италии. Сообщается, что «сороки» могут взять в аренду полузащитника «Аль-Хиляля» Рубена Невеша, чтобы заменить Тонали.

В матче с «Боруссией» Хау выпустил Сандро только в середине второго тайма, когда счёт уже был 0:1. Без итальянского полузащитника у английского специалиста плохо функционировали задумки на игру. Впрочем, со временем он наверняка подберёт итальянцу качественную замену, и дела снова пойдут на лад.

Несмотря на важную кадровую потерю, в победу «сорок» верится больше, чем в успех «красных дьяволов». У Эдди Хау гораздо лучше отлажен рисунок футбола, чем у Эрика тен Хага. Его подопечные зачастую выигрывают по владению мячом и наносят много ударов по воротам соперников.

У манкунианцев картина обратная. Забивают они через кровь, пот и слёзы, а пропускают очень простые голы. Поставить на то, что подопечные Эдди Хау выйдут в 1/4 финала Кубка лиги Англии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 1 ноября 2023 года

«Манчестер Юнайтед» переживает трудные времена. Эрик тен Хаг не справляется со своими обязанностями. «Красные дьяволы» пребывают на эмоциональном спаде, временами демонстрируют безыдейный футбол и очень много пропускают. Даже на домашнем стадионе им вряд ли удастся победить «Ньюкасл». Несмотря на отстранение Тонали, «сороки» выглядят предпочтительнее и стабильнее. У них лучше моральная составляющая, а также меньше травмированных футболистов, и следовательно лучше глубина состава, что немаловажно в кубковых матчах.

Ставка: «Ньюкасл» выйдет в 1/4 финала за 2.40.