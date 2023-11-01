«Динамо» — «Пари НН». Константин Тюкавин вернёт уверенность

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Пари НН». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех нижегородцев оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Пари НН» 2 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» — «Пари НН» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Пари НН» (02.11.2023)

Fonbet Кубок России . Группа D Fonbet Кубок России . Группа D 02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК Динамо М Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство ушло на небольшой перерыв, уступив место встречам Кубка России. 2 ноября состоятся три игры заключительного тура группового этапа турнира. В одной них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» примет «Пари Нижний Новгород».

Во встрече последнего тура чемпионата России «Динамо» победило «Урал» (2:1), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Проблемы были связаны с тем, что москвичи продали нескольких лидеров, а у приобретённых на замену футболистов возникли трудности с адаптацией.

Также усложнили жизнь Марцелу Личке кадровые потери и проблемы с реализацией. В последних пяти встречах во всех турнирах подопечные чешского специалиста нанесли 81 удар, но забили только шесть мячей. Хорошо, что пропустили всего два. Поблагодарить за это стоит Игоря Лещука. Голкипер пребывает в отменном тонусе и демонстрирует высший пилотаж.

Перерыв на матчи сборных пошёл бело-голубым на пользу. Находившиеся в лазарете футболисты оправились от повреждений и набрали хорошую форму. Также немного освоились новобранцы, в частности бразилец Бителло. Забитый нападающим во встрече с «Уралом» гол стал победным.

Второй мяч в матче с екатеринбуржцам записал на свой счёт Константин Тюкавин. Таким образом он прервал голевую засуху, которая насчитывала 11 встреч. Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин выразил надежду на то, что забитый гол придаст форварду уверенности в собственных силах.

Начал сезон Тюкавин великолепно. В стартовых трёх турах он отметился тремя голами. Талантливый 21-летний нападающий забил во встрече с «Крыльями Советов» (3:3), а также оформил дубль в игре с «Зенитом» (3:2). Если к нему вернётся результативность, бело-голубых непременно ждёт подъём. Они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Пари НН» располагается на шестой строчке, но отставание от «Динамо» составляет всего одно очко. Благодаря стараниям Сергея Юрана клуб очень сильно прибавил. У нижегородцев стала намного надёжнее оборона. В 13 турах в чемпионате России они пропустили всего лишь 11 мячей — меньше только у лидирующего «Краснодара».

Кроме того, Юран улучшил игру команды в нападении. Вначале сезона его подопечные редко подходили к воротам соперников. Нижегородцы были одной из худших команд по количеству созданных голевых моментов и нанесённых ударов. Теперь они проводят гораздо больше времени в атаке и чаще радуют результативностью.

Впрочем, впереди у наставника ещё очень много работы. У «Пари НН» наблюдаются большие проблемы с выездами. В восьми играх во всех турнирах в этом сезоне в гостях клуб не одержал ни одной победы. Ничьих две — с «Уралом» (0:0) и «Динамо» (1:1). За этот период времени клуб забил только пять мячей. Пропустил в три раза больше.

Кроме того, у нижегородцев остро ощущается нехватка резервов. В пяти встречах в Кубке России они победили только «Динамо» (1:1, по пенальти 4:3), на домашнем стадионе. Во всех остальных матчах подопечные Юрана потерпели поражения в основное время. Таким образом они расположились на последнем месте в турнирной таблице.

«Пари НН» уже лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России. Отставание от занимающего третью строчку «Краснодара» слишком велико — шесть очков. У «Динамо» мотивации будет поболее. У него столько же очков, сколько у краснодарцев, но лучше дополнительные показатели. Если бело-голубые в основное время обыграют нижегородцев, то попадут в верхнюю часть сетки турнира.

Поставить на победу подопечных Лички и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Слишком много голов не ждём, ведь у москвичей наблюдаются проблемы с завершением, а у нижегородцев, как мы уже отметили ранее, потрясающе крепкая оборона. Только один раз в этом сезоне они пропустили больше трёх мячей за матч.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Пари НН» 2 ноября 2023 года

«Динамо» начало приходить в себя. Постепенно его новобранцы осваиваются и начинают приносить пользу. Также есть предпосылки к тому, что Тюкавин начёт возвращаться в хорошую форму. На «ВТБ Арене» у бело-голубых есть все шансы победить «Пари НН». У нижегородцев гораздо хуже глубина состава и меньше стимула. В то же время, голов вряд ли будет много.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.