«Торино» — «Фрозиноне». Саба Сазонов выручит

2 ноября состоится матч 1/16 финала Кубка Италии «Торино» — «Фрозиноне». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 1.79. Успех «канареек» оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Торино» — «Фрозиноне» 2 ноября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Торино» — «Фрозиноне» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют «быки», сыграет коэффициент 1.19. Гол «канареек» доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч Кубка Италии «Торино» — «Фрозиноне» (02.11.2023)

Игра 1/16 финала Кубка Италии «Торино» — «Фрозиноне» пройдёт 2 ноября на стадионе «Олимпико ди Торино». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В минувшем матче Серии А «канарейки» стали невольными соавторами сенсационного камбека, позволив сопернику отыграться со счёта 0:3.

К 72-й минуте встречи в чемпионате Италии с «Кальяри» «Фрозиноне» забил три мяча и посчитал, что победа в кармане. Но он не учёл безвыходное положение, в котором оказались подопечные Клаудио Раньери. Главный тренер из-за плохой игры команды оказался на грани увольнения. В итоге «канарейки» потеряли концентрацию и позволили красно-синим одержать победу со счётом 4:3. Все голы сардинцы забили после 70-й минуты. Подобный камбек произошёл впервые в истории Серии А.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Фрозиноне» Эусебио Ди Франческо выглядел расстроенным. Он рассказал о полученном довольно сильном психологическом ударе, самом тяжёлом в карьере. Наставник отметил, что футболисты также оказались в нокауте, но он постарается быстро вернуть игрокам уверенность в собственных силах.

В последних пяти встречах у «Фрозиноне» наметился явный спад. Он уступил «Роме» (0:2), «Болонье» (1:2) и «Кальяри» (3:4), завершил вничью матч с «Фиорентиной» (1:1). Победить удалось только «Верону» (2:1). Отметим, что в этих играх жёлто-синие пропустили 10 мячей — в обороне нужно срочно наводить порядок.

У главного тренера «Торино» Ивана Юрича противоположная проблема — команда перестала забивать. За последние пять матчей всего один гол! «Быки» победили «Лечче» (1:0), завершили вничью встречу «Вероной» (0:0), а проиграли «Лацио» (0:2), «Ювентусу» (0:2) и «Интеру» (0:3).

Тренерский штаб «гранатовых» старается исправить ситуацию путём ротации состава, смещением акцента в атаках на фланги и упорной работой над реализацией. Только результаты демонстрируют слабую подготовку нападающих к сезону — всего один забитый мяч на счету у тройки форвардов.

Возможно, решение клуба отказаться от приглашения Алексея Миранчука было непродуманным. С россиянином у «быков» было гораздо больше креатива в атаке. К тому же проблемы со здоровьем возникли у Николы Влашича. Сразу после финального свистка в матче с «Интером» хорват потерял сознание, но врачи быстро привели его в чувство.

На «Торино» свалилась и другая проблема — центральный защитник Перр Схюрс порвал переднюю крестообразную связку. Минимум шесть месяцев он будет вне игры, поэтому Саба Сазонов получит гораздо больше игрового времени. Весьма вероятно, что Иван Юрич выпустит его в стартовом составе на игру с «Фрозиноне».

У «быков» высокие шансы выиграть. Психологический удар, который получил «Фрозиноне» после поражения в игре с «Кальяри», будет нелегко пережить. Кроме того, в последних встречах оборона жёлто-синих допускает грубые ошибки, поэтому рассмотрим ставку на победу «Торино» за 1.79.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Торино» — «Фрозиноне» 2 ноября 2023 года

«Торино» явно не хватает креатива в атаке. Действия футболистов слишком предсказуемы, но Иван Юрич старается разнообразить позиционное нападение. В минувшем туре Серии А это помогло, и «быки» одержали важную в психологическом плане победу в игре с «Лечче» — 1:0. Весьма вероятно, «Фрозиноне» после провала в матче с «Кальяри» находится не в оптимальном состоянии и проиграет. Вот и поставим на это за 1.79.

Ставка: победа «Торино» за 1.79.