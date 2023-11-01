«Спартак» — ЦСКА. Жамнов и Фёдоров устроят огненное дерби

Давно в КХЛ не было настолько горячей борьбы между этими командами. Это новый уровень!

2 ноября состоится матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.55. Шансы армейцев оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — ЦСКА 2 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.55. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 4.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА (02.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

2 октября в регулярном сезоне КХЛ пройдёт московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск. Давно красно-белые не выглядели даже на бумаге лучшего своего давнего соперника. На этот раз даже эксперты затрудняются с выбором.

«Гладиаторы» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. Они отстают от лидера всего на одно очко. После 25 игр у красно-белых всего восемь поражений и 26 побед в основное время. «Спартак» продолжает оставаться самой результативной командой в КХЛ этого сезона.

Подопечные Жамнова уже забросили 95 шайб и сбавлять темп не собираются. Правда, и пропустили они немало – 67 голов. Причина хороших результатов «Спартака» кроется в самой результативной тройке этого розыгрыша КХЛ. Голдобин, Морозов и Порядин на троих набрали уже 93 очка. Все они стали новичками в составе красно-белых и были приобретены руководством специально под требования Жамнова.

Голдобин возглавляет список лучших бомбардиров – 39 очков по системе «гол+пас». Он забросил 20 шайб и сделал 19 результативных передач. По сообщениям пресс-службы КХЛ, Николай установил личный рекорд по голам в сезоне. Предыдущее достижение он установил в сезоне-2022/2023, забросив 19 шайб.

Недавно «Спартак» вёл серию из девяти побед, но прервал её, проиграв «Сибири» на выезде со счётом 3:4. Правда, «гладиаторы» недолго горевали и быстро устранили все ошибки. В последнем матче они крупно обыграли «Нефтехимик» — 6:1. Примечательно, что до этого «волки» создали много проблем серьёзным клубам и даже выиграли у «Ак Барса» и СКА. Однако подопечных Жамнова это не смутило.

Главный тренер нижнекамцев решил, что понял, как играть с тройкой нападающих «Спартака». По его словам, её нужно плотно опекать, пробовать играть не в шайбу, а в корпус, чтобы сбить с толку хоккеистов. В свою очередь, Алексей Жамнов рассказал, что вместе с тренерским штабом просил своих подопечных отдать все силы на льду. По словам наставника, если экономить силы, то можно расслабиться и появятся микротравмы. С таким отношением и взаимодействием «Спартак» далеко пойдёт.

ЦСКА очень медленно вкатывается в этот сезон. Команда располагается на пятой строчке таблицы Западной конференции, имея в активе 28 очков и отставая от красно-белых на восемь очков. За 24 встречи армейцы одержали 13 побед. Зато у них неплохая результативность – забросили 76 шайб, но пропустили 53.

В гостях красно-синие выиграли только пять матчей – не лучший результат. Отсутствует стабильность у подопечных Сергея Фёдорова. Не так давно они выдали серию из трёх побед, во время которой обыграли всухую «Куньлунь» (7:0) и «Локомотив» (3:0), а также выиграли у «Сочи» (2:1). Однако затем последовало два поражения – во встречах с «Ак Барсом» (1:4) и «Адмиралом» (2:3 ОТ).

С этих проигранных матчей стартовала выездная серия армейцев. Фёдоров вынес урок из этих игр, и его команда одержала две победы в последних встречах. Сначала ЦСКА обыграл «Амур» (3:2 по буллитам), а недавно победил «Сибирь» со счётом 6:3. Причём это был камбэк, ведь армейцы уступали после первого периода – 1:2. Во многом на исход оказал влияние Константин Окулов, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу.

Как раз рекомендациям тренера «Нефтехимика» может последовать в этой игре Сергей Фёдоров. Наставник ЦСКА отметил, что победить «Сибирь» удалось во многом благодаря тому, что его подопечные не только ловко владели клюшкой и обращались умело с шайбой, но и играли в тело, не боялись лезть в стыки и сконцентрировались на моментах у бортов.

Тот ещё матч ожидает болельщиков. Московское дерби команд, которые показывают красивый хоккей. «Спартак» лучший по результативности в КХЛ, а ЦСКА выдал огненный матч с «Сибирью», которая как раз и прервала серию из девяти побед красно-белых.

Клубы уже встречались в этом сезоне, и подопечные Жамнова выиграли со счётом 5:3. Думаем, нечто подобное будет и на этот раз. Предлагаем поставить на обе забьют больше 2.5 шайбы за 3.45 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — ЦСКА 2 ноября 2023 года

Мы ожидаем самое горячее московское дерби за последнее время. С одной стороны, красно-белые со своей яркой тройкой нападающих, агрессивной игрой в атаке и превосходными результатами в последних 11 встречах – всего одно поражение. С другой — ЦСКА, который продолжает раскачиваться, но он озлоблен за поражение в последней очной встрече и жаждет мести.

К тому же красно-синие на днях обыграли «Сибирь», которая недавно прервала девятиматчевую победную серию подопечных Жамнова. Ждём очень результативный матч и рекомендуем поставить на то, что обе забьют больше 2.5 шайбы за 3.45 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют больше 2.5 шайбы за 3.45.

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