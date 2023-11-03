«Балтика» — «Зенит». Хватка Игнашевича отпугивает даже Семака

В преддверии этой встречи тренер петербуржцев сказал, что чувствуется рука наставника калининградцев, и похвалил его работу.

4 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Зенит». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.74. Успех калининградцев оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 4 ноября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Балтика» — «Зенит» (04.11.2023)

До зимнего перерыва осталось чуть больше месяца. Миновал групповой этап Кубка России, всё внимание на первенство. 4 ноября состоятся две встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде «Балтика» примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В осенней части сезона «Балтика» прилично прибавила. В последних шести матчах в чемпионате России она проиграла только ЦСКА (0:1) и «Рубину» (0:1). Также калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и «Краснодаром» (2:2). Победили они «Ахмат» (1:0) и «Оренбург» (1:0).

Кроме того, подопечные Сергея Игнашевича добыли путёвку в Путь РПЛ Кубка России. В шести турах группового этапа турнира они уступили только «Крыльям Советов» и «Зениту» (по 1:2). Во всех остальных матчах одержали победы в основное время, в частности во встрече с «Ахматом» (4:1).

Игнашевич остался доволен выступлением своей команды. По его мнению, болельщики «Балтики» заждались такой результативной игры. Тренер сказал, что испытывает радость от того, что проделанная работа воплотилась в голы. Также он отметил, что теперь выбрать группу нападающих на матч с «Зенитом» стало труднее.

Во встрече с «Ахматом» дубль на свой счёт записал Тамерлан Мусаев, лишившийся места в стартовом составе. Также он отметился результативной передачей. Нападающий провёл просто феноменальный матч. Забитые им мячи получились очень красивыми.

Для «Зенита» осенняя часть сезона началась неудачно, но затем он обрёл себя. В последних трёх матчах в РПЛ петербуржцы уверенно победили «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1) и «Ахмат» (2:1). Таким образом, они сократили отставание от лидирующего «Краснодара» до двух очков.

Также подопечные Сергея Семака победили «Крылья Советов» (1:0) в матче заключительного тура группового этапа Кубка России и вышли в плей-офф турнира с первого места. И это несмотря на то что встречу из-за недомогания пропустили три ведущих футболиста «Зенита» — Клаудиньо, Вендел и Дуглас Сантос.

В недавнем интервью Семак отметил, что все три бразильца будут готовы сыграть с «Балтикой». В последних девяти турах в чемпионате России Вендел записал на свой счёт четыре гола и две результативные передачи. Клаудиньо за этот же период времени забил три мяча и отдал столько же голевых пасов.

Сюда же добавим, что в шикарной форме находится центрфорвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра. Он возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. Колумбиец принял участие в 12 матчах в чемпионате страны, в которых забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

В преддверии игры с «Балтикой» Семак решил поберечь силы Кассьерры и не выпустил его на поле во встрече с «Крыльями Советов» в Кубке России. Отдохнувшие лидеры клуба из Санкт-Петербурга наверняка порадуют результативностью в грядущей встрече. Однако наилучшим вариантом для ставки всё же видится «обе забьют» за коэффициент 1.86.

У сине-бело-голубых очень мощное нападение, но в обороне временами надёжности не хватает. В 13 встречах в чемпионате России петербуржцы пропустили 13 мячей. «Балтика» уже не так безобидна, как в начале сезона. Если раньше ей сильно докучали проблемы с реализацией, то сейчас Игнашевичу воздаётся за старания.

Также стоит отметить, что калининградцы являются очень неудобным для петербуржцев соперником. Только в двух из девяти последних очных встреч им удалось победить. Причём в каждой из этих девяти игр «Балтика» забивала. Не исключено, что она сумеет совершить сенсацию и отнять у сине-бело-голубых очки.

Перед игрой Семак похвалил Игнашевича. Он сказал, что заметна рука Сергея Николаевича, с которым команда играет агрессивно и очень хорошо бегает. Он также отметил, что в целом виден почерк главного тренера. Также высказался о предстоящей встрече Барриос. Вильмар рассказал, что калининградцы играют очень хорошо дома. Видимо, этого и боятся петербуржцы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 4 ноября 2023 года

«Балтика» находится на побъёме. Она продолжает демонстрировать качественный футбол, только теперь он ещё и приносит плоды. Подопечные Игнашевича стали чаще радовать результативностью и цепляться за очки. На домашней арене они вполне способны забить как минимум один гол «Зениту», который часто пропускает. Впрочем, петербуржцы тоже наверняка сумеют забить. Они уже не первый год являются главными претендентами на золотые медали РПЛ. У сине-бело-голубых намного лучше состав и результаты на дистанции, чем у калининградцев.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.86.