«Фулхэм» — «МЮ». Тен Хаг развеет сомнения в своей кандидатуре

4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Фулхэм» — «МЮ». Начало игры — в 15:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.20. Шансы «дачников» оценили в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «МЮ» 4 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Фулхэм» — «МЮ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «дачники», сыграет коэффициент 1.37. Гол «красных дьяволов» доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «МЮ» (04.11.2023)

Перед 11-м туром команды разделяют всего три очка: «Манчестер Юнайтед», занимающий восьмое место, опережает «Фулхэм», находящийся на 14-й строчке.

Сможет ли команда Эрика тен Хага переломить ход сезона? Или же подопечные Марку Силвы принесут ещё больше страданий «красным дьяволам»?

«Дачники» обеспечили себе выход в четвертьфинал Кубка лиги, победив в среду «Ипсвич Таун» со счётом 3:1 благодаря голам Гарри Уилсона, Родриго Муниса и Тома Кейрни.

Благодаря ничьей с «Брайтоном» (1:1) в минувшие выходные «Фулхэм» подходит к игре с «МЮ» с двухматчевой беспроигрышной серией.

Тем не менее команда Силвы в этом сезоне борется за стабильность в АПЛ, одержав три победы и три раза сыграв вничью в текущем сезоне.

Стоит также отметить, что «Фулхэм» забил всего девять голов в 10 матчах этого сезона. Это означает, что только четыре команды забили меньше мячей в АПЛ.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» в среду потерпел разгромное поражение в игре с «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:3, вылетев при этом из Кубка лиги.

Несмотря на 62% владения мячом и 13 ударов по воротам на «Олд Траффорд», «красные дьяволы» не смогли забить даже один гол в ворота «сорок». В АПЛ «МЮ» одержал пять побед и потерпел пять поражений, причём в минувшие выходные он уступил со счётом 0:3 принципиальному сопернику «Манчестер Сити».

Потерпев четыре поражения в семи последних встречах во всех соревнованиях, подопечные Эрика тен Хага будут стремиться вернуться на прежний уровень в эти выходные.

К счастью для «МЮ», он выиграл шесть из семи последних очных встреч с «Фулхэмом» во всех соревнованиях. Если посмотреть на картину в целом, то «красные дьяволы» избежали поражений в каждом из 16 матчей с «дачниками».

У «Фулхэма» по-прежнему отсутствует травмированный центральный защитник Исса Диоп, а Адама Траоре, Кенни Тете и Тосин Адарабиойо находятся под вопросом в субботнем матче.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то в эти выходные в составе команды будут отсутствовать Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Люк Шоу, Амад Диалло и Джейдон Санчо.

Несмотря на последние неудачи «Манчестер Юнайтед», ожидается, что он сможет продемонстрировать свою силу и одержать победу в игре с «Фулхэмом». Сделать ставку на то, что выиграют «красные дьяволы», можно с коэффициентом 2.20.

Ставка: победа «МЮ» за 2.20.