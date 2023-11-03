«Салернитана» — «Наполи». Хвича Кварацхелия полон решимости

Грузин в отличной форме и стал чаще забивать в последнее время.

4 ноября состоится матч 11-го тура Серии А «Салернитана» — «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.45. Шансы «морских коньков» оценили в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Наполи» 4 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Салернитана» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют «морские коньки», сыграет коэффициент 1.63. Гол неаполитанцев доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Салернитана» — «Наполи» (04.11.2023)

В субботу на стадионе «Ареки» состоится матч 11-го тура Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и «Наполи». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Подопечные Филиппо Индзаги будут стремиться развить успех в чемпионате Италии и одержать свою первую победу в этом сезоне.

Во вторник «Салернитана» продемонстрировала высочайшее качество игры, разгромив «Сампдорию» со счётом 4:0 в Кубке Италии.

Индзаги надеется, что этот результат послужит трамплином для отличного выступления «морских коньков» в матчах Серии А. «Салернитана» пока является единственной командой, ещё не одержавшей ни одной победы в этом сезоне Серии А.

«Гранатовые» проиграли 6 из 10 встреч в чемпионате Италии и четыре раза сыграли вничью, набрав всего 4 очка из 30 возможных и закрепившись в нижней части турнирной таблицы.

«Наполи», напротив, в минувшее воскресенье на домашнем стадионе, уступая в счёте в два мяча, спас ничью с «Миланом» — 2:2.

До этого команда Руди Гарсии вела двухматчевую победную серию во всех соревнованиях, одержав победу в игре с «Вероной» со счётом 3:1, а за три дня до этого обыграв берлинский «Унион» всухую — 1:0 в Лиге чемпионов.

«Наполи», набравший 18 очков в 10 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от идущего на первой строчке «Интера» на семь очков.

«Салернитана» будет стремиться сохранить кураж после победы в матче Кубка Италии, но перед ней стоит сложная задача. Необходимо дать отпор действующему чемпиону страны, значительно превосходящему по классу и составу. «Наполи» в этом сезоне не знает поражений на выезде.

Подопечные Гарсии выиграют этот матч и, вероятнее всего, будет забито больше 2.5 мяча. Ставки на эту комбинацию принимают за 1.95. Постепенно вернулся в игру Хвича. Он занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч». Его напарник Осимхен стал восьмым. Пока Виктор травмирован, Кварацхелии приходится выступать без него.

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.