«Сельта» — «Севилья». Рамос не поспевает за ритмом

Серхио чаще подвергается травмам и может пропустить эту игру. А ведь он важная часть команды.

4 ноября состоится матч 12-го тура Ла Лиги «Сельта» — «Севилья». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «кельтов» можно с коэффициентом 2.55. Шансы севильцев оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Севилья» 4 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Сельта» — «Севилья» вряд ли получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют «кельты», сыграет коэффициент 1.28. Гол севильцев доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья» (04.11.2023)

В субботу «Сельта» принимает «Севилью» на стадионе «Балаидос» в 12-м туре Ла Лиги. Хозяева поля не побеждали в последних семи матчах чемпионата Испании, потерпев пять поражений. В минувшей встрече они уступили на выезде «Жироне» со счётом 0:1, пропустив гол в добавленное к игре время.

Гол, забитый Янхелем Эррерой, стал победным для «Жироны», и команда осталась на втором месте в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков.

Гости не выигрывают четыре последних матча чемпионата Испании, трижды сыграв вничью. Голы Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича помогли красно-белым добиться ничьей с «Кадисом» (2:2) в игре минувшего тура Ла Лиги.

В среду гости наконец-то прервали свою неудачную серию во всех турнирах, одержав победу в матче с «Кинтанар» со счётом 3:0 в Кубке Испании. «Кельты» тоже вернулись к победам, обыграв в недавней кубковой игре «Турегано» с разгромным счётом 4:0.

В этом сезоне «Сельта» одержала всего две победы во всех соревнованиях, причём обе — на выезде. В последних трёх матчах Примеры «Севилья» не знает поражений, но завершала игры вничью – с «Кадисом» (2:2), «Реалом» (1:1) и «Райо Вальекано» (2:2).

Рафаэль Бенитес останется без защитника Джозефа Айду, который после травмы лодыжки, полученной во время международного перерыва, выбыл как минимум на шесть месяцев. Михайло Ристич пропустил почти месяц из-за травмы, и его участие в матче сомнительно.

«Севилья» не слишком удачно начала сезон, одержав всего две победы в 10 матчах чемпионата. Красно-белые не выигрывали в гостях в Ла Лиге и не смогли забить в двух из трёх последних выездных встреч.

С момента назначения Диего Алонсо на пост главного тренера в прошлом месяце севильцы одержали всего одну победу в четырёх матчах. Серхио Рамос недавно получил травму икры и выбыл из состава на некоторое время. Однако никаких прогнозов пока врачи не дают. А Маркан пропустит встречу — из-за растяжения мышцы.

Обе команды неудачно начали этот сезон. Учитывая их историю очных встреч, мы ожидаем, что эти клубы устроит ничья. Предлагаем поставить на это событие с коэффициентом 3.50.

Ставка: ничья за 3.50.