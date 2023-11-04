«Краснодар» — «Крылья Советов». Ивич вопреки Оздоеву удержит лидерство

5 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.78. Успех самарцев оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» 5 ноября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов» (05.11.2023)

До зимнего перерыва осталось чуть больше месяца. Миновал групповой этап Кубка России, всё внимание на первенство. 5 ноября состоятся три встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Поражение в матче последнего тура РПЛ с ЦСКА (0:1) ослабило позиции «Краснодара» в чемпионской гонке. Отставание от «Зенита» сократилось до двух очков, но до зимнего перерыва у Владимира Ивича есть время для того, чтобы вернуть утраченное преимущество.

Чёрно-зелёные эффектно исправились за поражение в игре с ЦСКА, победив во встрече последнего тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» (3:2). В результате они набрали столько же очков, сколько у «Динамо», но заняли третье место в турнирной таблице, так как у бело-голубых лучше дополнительные показатели.

Впрочем, попадание в нижнюю сетку турнира вряд ли сильно расстроило болельщиков «быков». В Кубке Ивич экспериментировал и выделял очень много игрового времени молодёжи. Из основы он стабильно задействовал только двух футболистов — Сергея Волкова и Хуниора Алонсо. Теперь в 1/4 финала Пути регионов Кубка России краснодарцы встретятся с «Химками» в середине марта.

За счёт того, что Ивич очень грамотно управлял ресурсами, «Краснодар» возобновлял сезон после небольших перерывов на матчи Кубка России просто отлично. Во всех пяти встречах он одержал победы. Обыграли чёрно-зелёные «Сочи», «Оренбург», «Спартак», «Урал» (во всех четырёх случаях 2:0) и «Ростов» (3:2).

«Крылья Советов» подходят к предстоящему матчу не в таком хорошем тонусе, как «Краснодар». В последних трёх матчах в чемпионате России они не побеждали. Вничью самарцы сыграли с «Оренбургом» (1:1). Уступили они сначала «Пари НН» (0:2), а затем «Зениту» (1:3).

Также подопечные Игоря Осинькина проиграли последние два матча группового этапа Кубка России «Ахмату» (0:3) и ослабленному отсутствием сразу трёх ведущих футболистов «Зениту» (0:1). Таким образом, они финишировали на последнем месте в таблице группы и покинули турнир.

И это несмотря на то, что Осинькин в кубковых матчах регулярно выпускал на поле основообразующих футболистов, в частности Гленна Бейла, Бенхамина Гарре, Юрия Горшкова, Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова. Эксперименты тренер допускал, но их было не так много, как у Ивича.

Также стоит отметить, что, в отличие от краснодарцев, на самарцах перерывы на кубковые матчи сказывались негативно. В пяти турах в РПЛ после них «Крылья Советов» победили только пребывавшие в чёрной полосе «Факел» (3:0) и «Сочи» (2:1). Также они сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1). Уступили «Пари НН».

Поставить на то, что «Краснодар» одержит победу в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 2.22. Недавно бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил мнение, что краснодарцы лишатся первого места и петербуржцы уйдут в отрыв ещё до зимнего перерыва.

Вот только пока что всё свидетельствует в пользу обратного. «Зенит» в этом сезоне нестабилен, а вот чёрно-зелёные смотрятся весьма собранно. В 13 турах в чемпионате России они пропустили только восемь мячей — меньше всех. Забили краснодарцы за этот период времени 21 гол.

У самарцев тоже полный порядок с результативностью. В 13 матчах в РПЛ они забили 27 мячей, но и пропустили немало — 18. Это худший показатель среди располагающихся в топ-6 команд. При этом у «Крыльев Советов» отчётливо проглядываются проблемы с выездами.

Только в двух из девяти матчей в гостях в этом сезоне подопечным Осинькина удалось победить. Ничьих столько же. За этот период времени самарцы забили только 10 голов, в то время как пропустили 16. Вполне вероятно, что краснодарцы обыграют их со счётом 2:1 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» 5 ноября 2023 года

Поражение в матче с ЦСКА не выбило чёрно-зелёных из колеи. На домашнем стадионе и со свежими силами чёрно-зелёные должны уверенно побеждать «Крылья Советов». На последнем отрезке сезона самарцы много пропускают и часто теряют очки. Вряд ли им удастся остановить мотивированных чемпионской гонкой «быков».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.22.